Mohamed Salah ja Sadio Mané pelasivat vastakkain Afrikan mestaruusturnauksen finaalissa. Liverpoolin tähdet kohtaavat uudestaan MM-karsinnassa. Kuva: FOOTOGRAFIIA

Todellakin, 2022 on myös jalkapallon MM-kisavuosi. Yleensä talviolympialaisten aikaan lopputurnauksen spekulaatiot käyvät jo kuumana, sillä lohkot on arvottu edellisen vuoden lopussa.

Nyt tilanne on outo, sillä vasta 15 maata on varmistanut paikkansa 32 joukkueen MM-lopputurnaukseen. Suurin osa joukkueista selviää maaliskuun lopun kansainvälisessä otteluikkunassa. Lohkoarvonnan aika on huhtikuun 3. päivänä.