Saksa on saavuttanut neljä MM-kultaa. Euroopan mestaruuden se on vienyt kolmesti. Saksa on päässyt yhtä kertaa lukuun ottamatta (EM-kisat 1968) kaikkiin karsimiinsa MM- tai EM-lopputurnauksiin.

Saksan jalkapallo on vahva ja voittoisa kertomus. Siitä on tähän syksyyn saatu tietoteos Wunderball – Saksan jalkapallon tarina. Teoksen takana on tietokirjailija ja toimittaja Esa Mäkijärvi.