Iin kunnan ja Jakkukylän kyläyhdistyksen yhdessä järjestämiä riippusillan avajaisjuhlia on kaavailtu ensi vuoden toukokuulle. Kuva: Hannu Kaisto

Iin Jakkukylään rakenteilla olevan Pohjois-Euroopan pisimmän metallirakenteisen kevyen liikenteen riippusillan rakennustyöt alkavat olla loppusuoralla.

Viime viikolla riippusillan rakennustyöt etenivät sillan ritiläkannen asennusvaiheeseen ja siltahankkeen Facebook-sivuilla kerrottiin rakennustyömiesten kävelleen jo siltaa edestakaisin moneen otteeseen.

Iin kunnan kiinteistöpäällikkö Janne Jokelainen muistuttaa, että vaikka sillan kansi on jo paikoillaan ja houkuttelisi kulkemaan, rakennustyöt ovat edelleen kesken.

– Sillalle meneminen on ehdottomasti kielletty. Työmaa-aidat ovat siellä ihan syystä. Sillalla liikkuminen ei ole vielä turvallista, Jokelainen tähdentää.

Parhaillaan riippusillalla viimeistellään kaiteita.

– Myös joitakin tuentoja on vielä tekemättä ja yhtenä isompana työvaiheena vaakaköydet vaihtamatta. Viimeisenä vaiheena toteutetaan sillan valaistus, Jokelainen luettelee.

Sillan tarkka valmistumisajankohta on vielä kysymysmerkki.

– Sen uskallan kuitenkin jo sanoa, että silta valmistuu ja on käytössä vielä tälle vuodelle.

Jämäkkä silta

– Tulisilla hiilillä tässä aletaan olemaan, tiivistää siltahankkeen alullepanijanakin tunnettu kyläaktiivi Hannu Kaisto jakkukyläläisten tunnelmat.

Kaiston mukaan sillanrakennuksen viimeisiä vaiheita seurataan nyt molemmin puolin jokea silmä kovana.

– Paljon on puhuttu ja pelättykin sitä, että paljonko riippusilta tulee heilumaan siinä kulkiessa. On ollut mukava havainto, että ei heilu tippaakaan. Jämäkkä silta on tulossa, Kaisto intoilee.

Iijoen Jakun koulun kohdalta ylittävä uusi riippusilta tulee palvelemaan erityisesti Jakun koulun oppilaita.

– Jakun koululla aloitti tänä syksynä 61 oppilasta, joista noin puolet on toiselta puolelta jokea, Kaisto valottaa.

Mutkia matkassa

Tällä hetkellä oppilaita kuskataan kouluun toiselta puolelta jokea autokyydein. Matkaa tulee suuntaansa 15 kilometriä.

– Aiempina syksyinä oppilaita on kuskattu veneellä, mutta venekyytiä ei enää tälle syksylle hankittu, koska sillan piti olla jo valmis, Kaisto sanoo.

Vuonna 2019 käynnistyneitä riippusillan rakennustöitä on viivästyttänyt keväällä 2020 havaitut merkittävät puutteet sillan rakenteissa. Tarvittiin korjaussuunnitelma ja lisää rahaa. Kunta myönsi korjaukseen 385 000 euron lisämäärärahan, johon valtionavustusta saatiin 150 000 euroa. Lisämäärärahapäätöksestä valitettiin, joka osaltaan hidasti sillan valmistumista.

– Kun aloin siltaa kylälle puuhaamaan arvelin, että monta mutkaa tulee olemaan matkassa. Ihan näin monimutkaista ja työlästä prosessia en kuitenkaan osannut odottaa, Kaisto myöntää.

– Vastoinkäymisiä on tullut toisensa perään, mutta kovalla työllä ja yhdessä tekemisellä olemme jo melkein maalissa. Valmistuttuaan silta on merkittävä vetovoimatekijä paitsi Jakkukylälle, koko Iin kunnalle.