Pentti Parviainen on opettanut kalanviljelyä noin vuosikymmenen ajan pohjoissuomalaisissa opinahjoissa, minkä lisäksi hän luennoinut kansalaisopistoilla. Hän on toiminut myös metsästyksen ja kalastuksen neuvojana. Hän sanoo pystyvänsä kalan liikkeistä päättelemään, milloin se on syönyt tarpeeksi.

Kuva: Jarmo Kontiainen