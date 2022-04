Jääliin nouseva Näppärinkankaan omakotivaltainen asuntoalue voisi näyttää valmistuttuaan suunnilleen tällaiselta. Kuva: Sitowise

Jäälin Näppärinkankaalle on nousemassa tulevina vuosina melkoinen asuinalue, pitkästä aikaa sen kokoluokan hanke Jäälin alueella. Noin 40 hehtaarin kokoiselle alueelle olisi sen valmistuttua tulossa 420 asukasta.

Suunnitteilla on pientalovaltainen asuinalue, johon kuuluu myös virkistysalueen reittejä. Asuinrakentamiselle osoitettua korttelialuetta alueelle on tulossa 118 asunnon verran, asuinpientaloja kaavaillaan 35 kappaletta ja erillispientaloja on suunnitteilla 83 tonttia.