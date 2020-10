Jäälin koululla on todettu koronavirustartunta. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että 16 oppilasta ja kuusi opettajaa on altistuksen vuoksi karanteenissa.

Jäälin koulu on kolmas koulu Oulussa, jossa on tällä hetkellä oppilaita ja henkilökuntaa karanteenissa. Torstaina kaupunki tiedotti Pitkäkankaan koulussa ja Haukiputaan lukiossa ilmenneistä koronatartunnoista.

Pitkäkankaan koululla 30 henkilöä on asetettu karanteeniin. Penttilän mukaan altistuminen koulussa on tapahtunut jo maanantaina, kun tartunnan saanut on ollut oireettomana koulun tiloissa. Varmistus koronatartunnasta tuli torstaina. Kymmenen päivän karanteeni lasketaan altistumisesta eli maanantaista alkaen.

Haukiputaan lukiossa kymmenen henkilöä on karanteenissa ja koko lukio on varotoimenpiteenä etäopetuksessa ensi viikon loppuun asti.

Tällä hetkellä Oulun kouluille ei olla antamassa uusia koronaohjeistuksia, kertoo Penttilä.

– Seuraamme tunti tunnilta missä koronatilanteessa mennään. Työkalupakissa on toimenpiteitä, joita ollaan valmistauduttu ottamaan käyttöön, jos tilanne pahenee.

Penttilän mukaan toimenpiteitä voidaan tehdä nopealla aikataululla, jos tilanne huononee dramaattisesti. Muutoin tilannekuvaa käydään läpi ensi viikon alkupuolella.