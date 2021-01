Espanjalaisten tapa on Jenniina Ylösen mukaan pyrkiä ottamaan ilo irti kriisitilanteessakin. Monet alkoittivat heti talviset harrastukset, kun yllättävä lumenpaljous valtasi Madridin. Kuva: Jenniina Ylönen

Historiallinen lumisade yllätti espanjalaiset viikonloppuna. Perjantaina iskeneessä lumimyrskyssä ja sen aiheuttamissa turmissa on kuollut neljä ihmistä.

Madridissa 12 vuotta asunut jääliläislähtöinen Jenniina Ylönen arvioi, että enimmillään alueella on polviin asti lunta, mikä on paikallisten mukaan eniten sitten 1960-luvun. Tilanne on äitynyt melko hankalaksi.