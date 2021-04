Viljami Valkaman vapaa-aika pyörii tiukasti koripallon ympärillä. Kotipihan kori Jäälissä on ahkeralla käytöllä jatkuvasti. Kuva: Pekka Peura

Tähän on tultu. Ei auta, vaikka isä on pelannut aikoinaan pari ottelua pääsarjatasollakin. Poika on pokannut kotipihan herruuden jo aikapäiviä sitten.

Isän sihti on silti tallessa. Hän osuu yhä kiitettävästi korirautojen sisään.