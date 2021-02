Lasse Kukkonen palkittiin Pohjois-Pohjanmaan hyväksi tehdystä julkisuustyöstä. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Viime kauteen jääkiekkouransa päättäneen Lasse Kukkosen palkintokaapissa kimaltavat muun muassa MM-kulta ja olympiamitalit. Nyt kokonaisuus täydentyy arvokkaalla tunnustuksella, sillä 39-vuotias Kukkonen vastaanotti sunnuntaina Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon.

Sen myönsi Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus, jonka mukaan Kukkonen "on aina korostanut pohjoispohjalaisten juurien merkitystä ja tehnyt maakuntaa ansiokkaasti tunnetuksi".

– Kukkonen on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen esimerkillään sekä jääkiekon kautta että jääkiekkokaukalon ulkopuolella. Hänellä on ollut merkittävä rooli ja esikuvatehtävä Kärppien juniori- ja nuorisotyön vaikuttajana ja kehittäjänä. Suuri merkitys nuorille pelaajille on ollut Kukkosen tapa kannustaa ja innostaa heitä alkavalla urallaan, palkintoperusteluissa todetaan.

Kukkonen arvostaa tunnustuksen korkealle saavutustensa joukossa. Puheenvuorossaan hän tuttuun tapaansa myös käänsi huomiota pois itsestään ja muistutti joukkueurheilun lainalaisuuksista – siitä, että menestys vaatii aina ison tekijäjoukon yhteisen ponnistuksen.

– Palkinto on iso tunnustus koko joukkueelle ja yhteisölle, johon sain kunnian kuulua peliurani aikana, Kukkonen alleviivasi.

Kärppien ja Leijonien ex-kapteenin arki on jatkunut kiireisenä peliuran päättymisen jälkeen.

Hän vaikuttaa Kärppä-säätiön hallituksessa, jonka toiminnan keskiössä on oululaisen ja pohjoissuomalaisen juniorijääkiekon tukeminen ja kehittäminen. Yrityksensä kautta Kukkonen tarjoaa psyykkistä valmennusta sekä johtamiskoulutusta. Jääkiekko-osaamistaan Kukkonen hyödyntää myös televisiokommentaattorin roolissa sekä kärppäaiheisiin pureutuvassa Petopodi-podcastissa.

Pohjois-Pohjanmaa-palkinto myönnetään maakunnan hyväksi tehdystä elämäntyöstä tai työstä, joka on tehnyt Pohjois-Pohjanmaata tunnetuksi ja vahvistanut sen identiteettiä.

Palkinto on kuvanveistäjä Sanna Koiviston muotoilema pienoisveistos, joka symboloi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa.

Lue myös henkilöjuttu Kukkosesta: Kärppien kapteeni putoaa pelipäivänä omaan ihmeelliseen maailmaansa, jossa kaikki tähtää vain voittamiseen – lue henkilökuva uransa päättävästä seuralegendasta