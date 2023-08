Jääkiekkoilija Joonas Donskoi kertoo Raahen Seudulle, että hänen peliuransa on nyt ohi. Päätös syntyi pitkän harkinnan tuloksena, mutta lopulta se tuntui miehen mielestä ainoalta oikealta vaihtoehdolta.

Donskoi on kokenut peliuransa aikana peräti seitsemän aivotärähdystä, joista viimeisin piti hänet sivussa peleistä koko viime kauden. Donskoi toki treenasi ja mietti jatkoaan, mutta päätös lopettamisesta kypsyi vähitellen.

– On kyllä varmaan vaikein päätös, mitä on pitänyt tehdä. Kauan sitä on tullut mietiskeltyä. Toisaalta päätös oli helppo, koska aivotärähdyksiä on ollut niin paljon. Tyhmä olisin, jos jatkaisin pelaamista, Donskoi toteaa varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Donskoilla kävi lopettaminen mielessä ensimmäistä kertaa jo muutama vuosi sitten, kun hän pelasi Colorado Avalanchessa. Sen jälkeen mies siirtyi Seattle Krakeniin, missä tuli viimeisin aivotärähdys.

– Muutama vuosi sitten olin jo harmaalla alueella. Kun Coloradossa tuli pari aivotärähdystä, jotkut lääkäreistä ei suositellut enää pelaamista. Siinä haettiin mielipiteitä monelta eri lääkäriltä, mutta pystyin kuitenkin pelaamaan vielä. Nyt kun tuli yksi aivotärähdys lisää, alkaa riskit olla jo niin isot kaikennäköiselle muullekin aivohäiriölle, Donskoi korostaa.





Donskoin perheessä odotetaan toista lasta, jonka laskettu aika on lokakuussa. Perheenisä haluaa olla läheistensä parissa entistä enemmän.