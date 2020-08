Itsenäisten keskustelijoiden tarve korostuu somen aikakaudella

”Ihminen on tuomittu vapauteen”, kuuluu eräs ranskalaisen filosofi Jean-Paul Sartren kuuluisimmista ajatuksista. Kun ihminen on ”heitetty” tähän maailmaan, hän on radikaalisti vastuussa kaikista teoistaan. Vapauden kieltäminen johtaa Sartren mukaan toimintaan ”huonossa uskossa” eli itsepetokseen, jossa teoille haetaan monenlaisia välttämättömiä tai yliyksilöllisiä selityksiä. Selitykset voivat viitata esimerkiksi yhteisöllisiin, tieteellisiin tai uskonnollisiin syihin, joiden nähdään pakottavan henkilö toimimaan juuri tietyllä tavalla.