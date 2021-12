Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio sytyttivät kynttilät Helsingin Tuomiokirkossa itsenäisyyspäivänä. Kuva: Fanni Uusitalo/valtioneuvoston kanslia

Itsenäisyyspäivänä juhlittiin 104-vuotiasta Suomea poikkeuksellisin menoin jo toistamiseen.

Monien suomalaisten itsenäisyyspäiväillan perinteistä jäi puuttumaan esimerkiksi perinteikkään kättelyjonon ja pukuloiston ihaileminen televisiosta, sillä koronaviruspandemia ja heikentynyt tartuntatilanne aiheuttivat muun muassa Linnan juhlien järjestämisen perumisen tänäkin vuonna.

Yleisradio ei näyttänyt televisiossa presidentin vastaanottoa, mutta haastatteli presidentti Sauli Niinistöä ja hänen puolisoaan Jenni Haukiota. Haastattelussa presidentti Niinistö muun muassa kertoi, että itsenäisyyden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen on vaatinut aiemmilta sukupolvilta suunnattomia ponnistuksia ja uhrauksia.

– Nyt minun sukupolveni on oikeastaan ensimmäistä kertaa sellaisen tilanteen edessä, jossa meillä on vaikeuksia. Mutta ne ovat voittamista varten ja olen aivan varma, että myös tämä covid selätetään, kertoi Niinistö.

Presidentin mukaan on tärkeää, että kaikki muun muassa ottaisivat koronavirusrokotteen sekä itsensä että muiden suojaamiseksi.

Esimerkiksi Itävallan esimerkkiä koronarokotepakosta Niinistö ei kuitenkaan kannata.

– Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Jos puhutaan pakosta, se ei sovi niin hyvin moderneihin demokratioihin. Luulen, että jos minulta kysytään, minä en ole valmis siihen.

"Yksi tärkeimmistä puhelinkeskusteluista tällä vuosituhannella"

Haastattelussa nousivat esille myös ilmastokriisi ja sen torjunta sekä ulkopolitiikasta esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne.

Presidentin mukaan marraskuussa järjestetyssä YK:n ilmastokokouksessa Glasgowssa tuntui, että ilmastoasioille on nyt paljon enemmän omistautumista kuin aikaisemmin.

Ukrainan ja Venäjän tilannetta presidentti Niinistö kommentoi korostaen tiistaina olevan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhelinkeskustelun merkityksellisyyttä.

– Se on yksi tärkeimmistä puhelinkeskusteluista tällä vuosituhannella. On selvää, että kaikkea ei voida selvittää, mutta toivottavasti voidaan jatkaa dialogia siksi, että se on ainut oikea tie, sanoi Niinistö.

Presidenttiparin haastattelun lisäksi itsenäisyyspäivän televisiolähetyksessä kuultiin veteraanien ja lottien sekä koronaviruspandemian aikana ansioituneiden henkilöiden ajatuksia.

Korona-altistumiset estivät ministereiden osallistumista

Itsenäisyyspäivän vietto alkoi valtakunnallisella lipunnostolla Tähtitorninmäellä Helsingissä. Samoihin aikoihin presidentti Niinistö aloitti juhlallisuudet seppeleenlaskulla Hietaniemen Sankariristille yhdessä rouva Haukion kanssa.

Päivän mittaan ylioppilaskunnat järjestivät itsenäisyyspäivän kulkueita eri puolilla Suomea. Koronavirustilanteen heikentymisen vuoksi perinteinen Puolustusvoimien paraati peruttiin tältä vuodelta.

Itsenäisyyspäivän aikana järjestettiin myös mielenosoituksia. Helsingin kaduilla kulkivat esimerkiksi Helsinki ilman natseja -mielenosoitus ja 612-soihtukulkue.