Ksenia ja Boris käyvät läpi repivää avioeroa. Heidän 12-vuotias poikansa Aljosa (Matvei Novikov) uhkaa painua unohduksiin ja kyllästyneenä poika katoaa. Vasta kadonneen lapsensa etsinnöissä vanhemmat kohtaavat kriiseistään kaikkein kovimman. Kuva: Atlantic Film Finland Oy

Televisio tänään

Rakkautta vailla

Yle Teema & Fem klo 22.15





Golden Globella palkitun Leviathanin ohjaaja Andrei Zvjagintsev kertoi puolikypsien ihmisten perhetarinaa vuoden 2011 elokuvassaan Jelena. Kuusi vuotta myöhemmässä perhedraamassa Ksenian (Marjana Spivak) ja Borisin (Aleksei Rozin) liitto on murenemassa käsiin. Itsekkäiden aikuisten kriiseillessä 12-vuotias Aljosa (Matvei Novikov) on melkeinpä orpo omassa kodissaan. Kesken kotiriidan poika katoaa. Vanhemmuus merkitsee vastuuta. Siitä ohjaaja Zvjagintsev onnistuu kertomaan yksityisellä ja yleisellä tasolla. Ollaan maassa, jossa vastuun kantajista ei ole tungosta. (Venäjä 2017)

Last Knights

TV5 klo 22.00





Kazuaki Kiriyan ohjaama fantasiaseikkailu murjottaa ja kolistelee miekkaa jossakin Game of Thronesin jättämissä kavionjäljissä – joista aina välillä molskahtaa tahattoman huumorin vallihautaan. Clive Owen on soturi Raiden, joka tarpoo joukkoineen aika lailla keskiajan näköisenä aikakautena. Kunnia on siellä kova juttu, ja sitä hän mestarinsa Bartokin (Morgan Freeman) vuoksi puolustaa. Taistelukohtauksissa näkyy itämainen vaikutus. (Tsekki/Etelä-Korea 2015)