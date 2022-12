Kuva Pölkky Oy:n tiloista Kuusamosta. Kuva: Erkki Ahola

Itävaltalainen Pfeifer Holding GmbH ostaa puunjalostusyritys Pölkky Oy:n. Kaupoista kerrottiin torstaina.

Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja Pölkky on ollut saman perheen omistuksessa perustamisestaan lähtien. Virranniemen perhe on omistanut yrityksen vuodesta 1968 alkaen.

Pölkky työllistää 420 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Pölkyllä on sahoja ja jatkojalostuslaitoksia Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa. Lisäksi sillä on Oulussa painekyllästyslaitos.

Pfeifer Holdingin toimitusjohtaja Michael Pfeifer toteaa yhtiön olevan innoissaan yrityskaupan tuomista mahdollisuuksista.

– Pölkky on hyvin hoidettu perheyritys, jolla on osaava henkilöstö ja johto, ainutlaatuinen sijainti Pohjois-Suomen metsien äärellä sekä arvokas markkina-asema, Pfeifer toteaa.

Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Petteri Virranniemi pitää yrityskauppaa mahdollistuksena Pölkyn kannattavan kasvun jatkumiselle. Hän jatkaa toimitusjohtajana myös yrityskaupan jälkeen, mutta Pölkyn hallitus järjestetään uudelleen.

Pölkyn brändi, johto ja toiminnot pysyvät ennallaan kaupoista huolimatta. Yrityskauppa ei tule vaikuttamaan sen henkilöstöön, asiakkaisiin tai yhteistyökumppanuuksiin.

Pölkky tulee myös jatkamaan investointiohjelmaansa suunnitellusti vuosina 2022–2024.

Pölkyn ostava Pfeifer on yksi Euroopan johtavista puunjalostusyrityksistä. Kaupan myötä sen henkilöstön määrä nousee noin 2 600 työntekijään neljässä maassa ja ennustettu liikevaihto kasvaa 1,4 miljardiin vuonna 2023.

Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Sen arvioidaan tapahtuvan alkuvuodesta.