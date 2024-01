Helsinki

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) rajanylitysliikenteen rajoituksia koskevassa tiedotustilaisuudessa Helsingissä 11. tammikuuta 2024 Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Valtioneuvosto päätti torstaina yleisistunnossaan, että itärajan sulkua jatketaan kuukaudella. Kaikki Suomen itärajan rajanylityspaikat pysyvät kiinni 11. helmikuuta saakka. Asiasta kertoi sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiedotustilaisuudessa.

– Itärajan sulkua on välttämätöntä jatkaa. Viranomaisten tietojen mukaan uhka Venäjän hybridivaikuttamisesta ja sen uudelleen käynnistymisestä on edelleen olemassa, hän sanoi.

Rantasen mukaan Venäjä pyrkii hybridivaikuttamisellaan kaventamaan Suomen itsemääräämisoikeutta.

– Kansallinen turvallisuus on Suomelle kriittinen kysymys, ja se menee kaiken edelle, kunnes löydämme muita pysyviä ratkaisuja. Niin kauan kuin on tarpeen, hallitus tulee toimimaan ja huolehtimaan Suomen kansallisesta turvallisuudesta, hän perusteli rajapäätöstä.

Rantasen mukaan valtioneuvosto ja sisäministeriö selvittävät myös vaihtoehtoisia keinoja Venäjän hybridivaikuttamisen päättämiseksi.

Suomen itäraja on ollut kiinni junille tarkoitettua Vainikkalan raja-asemaa lukuun ottamatta joulukuun puolivälistä saakka. Tämänhetkinen sulku on voimassa sunnuntaihin.

"Potentiaali sen verran iso"

Päätös jatkaa itärajan sulkua on edellisten päätösten tapaan määräaikainen. Tiedotustilaisuudessa Rantaselta kysyttiin, kuinka pitkään rajasulku voi tällaisilla päätöksillä jatkua.

– Ei ole olemassa minkäänlaista käytäntöä tai selkeää aikamäärettä, kuinka pitkään näin voidaan jatkaa. Se, mihin me voimme perustaa arviota, on perustuslakivaliokunnan mietintö, jossa todetaan, että voidaan lyhytaikaisesti näin tehdä, mutta ei missään ole määritelty, että mikä on lyhytaikaisesti, Rantanen vastasi.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Heikki Ahtiainen kertoi STT:lle keskiviikkona, että on tiedossa, että Venäjän puolella on potentiaalisia turvapaikanhakijoita, mutta rajavartiostolla ei ole tarkkoja tietoja heidän liikkeistään.

Rajavartiolaitoksen osastopäällikkö Matti Sarasmaan mukaan tässä vaiheessa on turha avata, onko kyse kymmenistä, sadoista vai tuhansista ihmisistä.

– Potentiaali on sen verran iso, että samankaltainen tilanne voi toistua, mikä tapahtui 14.–15. joulukuuta, kun raja avattiin. Tällä hetkellä he ovat eri paikkakunnilla Venäjän puolella, kuitenkin siten, että ovat valmiudessa siirtymään kohti Suomen rajaa, mikäli raja avataan, Sarasmaa sanoi tiedotustilaisuudessa.

Keskiviikkona neljä ihmistä ylitti maastorajan Etelä-Karjalassa ja haki sen jälkeen turvapaikkaa Suomesta. Sarasmaalta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko kevään tullessa ja lumien sulettua odotettavissa, että yritykset ylittää raja maaston kautta lisääntyvät.

– Olosuhteiden muuttuessa kohti kevättä potentiaalinen riski näille kasvaa, Sarasmaa sanoi.

Hänen mukaansa maaston kautta tehtävien rajanylitysten määrän kasvuun on Rajavartiolaitoksessa varauduttu.

Oikeuskansleri: Ministeriön selvitettävä ripeästi muitakin vaihtoehtoja

Oikeuskanslerin mukaan itärajan raja-asemien tuoreelle sulkupäätökselle ei ole oikeudellisia esteitä.

Oikeuskanslerin mukaan sisäministeriön on kuitenkin ripeästi selvitettävä konkreettisia lainsäädäntövaihtoehtoja rajanylityspaikkojen väliaikaiselle sulkemiselle ja suojelun hakemisen keskittämiselle, jos hybridivaikuttaminen jatkuu.

Oikeuskanslerin mukaan vaihtoehdot tulee tuoda valtioneuvostolle harkittavaksi ja tarvittaessa eduskunnalle esitettäväksi.