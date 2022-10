Itä-Uudenmaan käräjäoikeus kertoo, että sen Vantaan kansliaan on kohdistunut vakava uhka. Lyhyessä tiedotteessa ei kerrota tarkemmin, mistä on kyse.

Itä-Uudenmaan Vantaan toimipiste sijaitsee Aviapoliksessa. Käräjäoikeuden mukaan tilanteen takia käynnissä oleviin istuntoihin päästetään ainoastaan asianosaiset sekä median edustajat turvatarkastuksen kautta, eli ei muuta yleisöä.

Informaatikko Krista Helin käräjäoikeudesta sanoo STT:lle, että asiasta ei ole toistaiseksi enempää kerrottavaa.

– Valitettavasti tässä vaiheessa asiasta ei tiedoteta sen enempää, asia on vasta tutkinnassa. Tietoomme on tullut, että kansliaan on kohdistunut vakava turvallisuusuhka. Istunnot jatkuvat tällä hetkellä kuitenkin normaalisti, Helin kertoi aamuyhdeksän jälkeen.