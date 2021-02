Miikka Merenheimo (vas.) ja Artturi Tuulasvuo opiskelevat IT-tukihenkilöiksi Ammattiopisto Luovissa. Opinnot ovat vastanneet heidän mielikuvaansa alasta. Kuva: Ester van Dam

Miikka Merenheimo ja Artturi Tuulasvuo hakivat viime haussa vain yhteen koulutukseen. Koulun ovet aukenivat helposti molemmille, ja nyt he opiskelevat ensimmäistä vuottaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa Ammattiopisto Luovissa. He valmistuvat IT-tukihenkilöiksi, joiden tehtävänä on auttaa käyttäjiä teknisissä ongelmissa esimerkiksi yritysten tietohallinnossa.

Sekä Tuulasvuo että Merenheimo ovat viettäneet käytännössä koko ikänsä tietokoneilla värkäten.