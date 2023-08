Moskova

Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhin menehtyi keskiviikkona tapahtuneessa lentoturmassa. Ihmiset kokoontuivat muistamaan edesmennyttä johtajaa Pietarin entisen "Wagner-keskuksen" edustalle. Kuva: ANTON MATROSOV

Wagner-palkkasotilasyhtiön johtajan Jevgeni Prigozhinin sekä muiden yhtiön johtohenkilöiden kuolema salamurhaksi epäillyssä lentoturmassa oli lopullinen kuolinisku Wagnerille.

Näin arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreimmassa raportissaan.

ISW:n mukaan Venäjän puolustusministeriö rekrytoi jo Wagnerin nykyisiä ja entisiä taistelijoita perustamiinsa uusiin palkkasotilasyrityksiin, jotka korvaavat Wagnerin operaatiot ulkomailla.

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät Wagnerin purkaneen lähes kolmasosan teltoistaan Tselin-leirillään Valko-Venäjällä, ISW kertoo.