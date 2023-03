Vladimir Putin tapasi Venäjän federaation rahoitustarkkailulaitoksen johtajan Yury Chikhanchinin 9. maaliskuuta. Kuva: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

Venäjän joukot ovat rakentaneet puolustuslinjoja Venäjällä sellaisillekin alueille, jotka sijaitsevat kaukana nykyisistä rintamalinjoista ja joihin sota tuskin koskaan ulottuu.

Näin raportoi eilen sotaa Ukrainassa tarkkaileva yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viitaten venäläisten ja ukrainalaisten paikallisviranomaisten kertomuksiin. ISW:n mukaan Venäjä saattaa näin yrittää esittää Ukrainan hyökkäyshaluisena ja siten hakea oikeutusta hyökkäyssodalleen Ukrainassa.

ISW:n mukaan esimerkiksi Belgorodin alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkov väitti torstaina, että Venäjä on rakentanut linnoituslinjan Belgorodin alueen Ukrainan vastaiselle rajalle. Gladkovin mukaan Venäjä käytti tähän lähes 10 miljardia ruplaa eli noin 124 miljoonaa euroa.

Ukrainalaisten mukaan Venäjän joukot ovat jatkaneet linnoitusten rakentamista myös esimerkiksi Kurskin alueen Ukrainan vastaiselle rajalle.

Puolustuslinja rakenteilla myös Krimin niemimaalle

Venäjän nimittämä Krimin kuvernööri Sergei Aksjonov kertoi ISW:n mukaan myös perjantaina vastaavasta hankkeesta Krimin niemimaalla. Hän vihjasi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin oli määrännyt rakentamaan linjan.

Venäjän linnoitushankkeet Krimillä voivat ISW:n mukaan kieliä siitä, ettei Venäjä ole varma kyvystään pitää hallussaan miehittämiään alueita Etelä-Ukrainassa pitkällä aikavälillä.

Ajatushautomon mukaan Venäjälle olisi hyödyllisempää lähettää henkilökuntaa ja varusteita muualle Ukrainaan. ISW:n mukaan tähän mennessä kaikkia näistä Venäjän rakentamista puolustuslinnoituksista onkin pidetty tyhjillään ja ne ovat selvästi merkityksettömiä Venäjän operaatioille Ukrainassa.

Brittitiedustelu: Venäjän Wagner-ryhmä vallannut valtaosan Bahmutin itäosista

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät laajoja tuhoja Itä-Ukrainan Bahmutissa, jossa taistelut ovat jatkuneet jo useita kuukausia.

Satelliittiyhtiö Maxar julkaisi Twitterissä satelliittikuvia, jotka näyttävät vaurioituneen junaradan sekä tuhoutuneita tai palavia rakennuksia Bahmutin kaupungissa. Kuvat on Maxarin mukaan otettu maanantaina, joten myöhemmin tällä viikolla tuhoja on luultavasti tullut enemmänkin.

Venäjän ohjukset osuivat asuintaloihin Zolochivin alueella 9. marraskuuta. Kuva: MYKOLA TYS

Ukrainan joukkojen puolustaman Bahmutin on ennustettu voivan kaatua päivänä minä hyvänsä. Venäjän Wagner-palkkasoturiryhmä on ottanut haltuunsa jo suurimman osa Bahmutin itäosasta, kerrottiin tänään myös Britannian puolustusministeriön päivittäiskatsauksessa.

Bahmutia halkovan joen varsista tullut "tappamisaluetta", brittiraportti sanoo

Raportin mukaan rintaman rajalinja kulkee nyt kaupunkia halkovaa Bahmutkajokea pitkin, jolla Ukrainan joukot ovat tuhonneet tärkeimmät sillat venäläisjoukkojen etenemisen estämiseksi. Palkkasoturiryhmä Wagnerin mukaan kaikki joen itäpuolen osat olisivat nyt sen joukkojen hallussa.

Jokivarren rakentamattomasta 200–800 metrin levyisestä avomaakaistaleesta on brittitiedustelun mukaan tullut "tappamisaluetta", kun ukrainalaisjoukot ampuvat sille länsipuolen linnoitetuista rakennuksista. Tämä todennäköisesti vaikeuttaa Wagnerin joukkojen etenemistä länteen, raportissa sanotaan.

Raportti lisäsi kuitenkin, että venäläisjoukot kuitenkin tulittavat jatkuvasti Ukrainan joukkoja ja niiden huoltoreittejä myös pohjoisesta ja etelästä.