Venäjä haluaa saada haltuunsa Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa. Kuva: OLEG PETRASYUK

Venäjän puolustusministeriö pyrkii todennäköisesti työskentelemään entistä läheisemmin Wagner-palkkasotilasyhtiön kanssa saadakseen viimein haltuunsa Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäläisjoukkojen etenemisestä Bahmutissa on ollut merkkejä viime aikoina. Kaupungin hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla, ja molemmat osapuolet ovat kärsineet raskaita tappioita.

Palkkasotilasyhtiö saattaa ISW:n mukaan yrittää pakottaa mobilisoituja venäläissotilaita liittymään riveihinsä paikatakseen menetyksiään Ukrainassa.

ISW:n mukaan Venäjän armeijan johto näyttää siirtävän vastuuta hyökkäysoperaatioista Ukrainassa enenevissä määrin armeijan maahanlaskujoukoille.

Brittitiedustelu: Ukrainassa siviilien riski joutua miinaonnettomuuksiin kasvaa kevään myötä

Siviilien riski joutua miinaonnettomuuksiin kasvaa Ukrainassa kevään myötä yhä useampien ottaessa osaa maataloustöihin, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Brittitiedustelun mukaan siviilejä kuolee Ukrainassa miinoihin päivittäin. Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa miinat ovat surmanneet yli 750 siviiliä. Joka kahdeksas heistä on ollut lapsi. Eniten miinaonnettomuuksia tapahtuu aiemmin Venäjän hallinnassa olleilla alueilla Hersonissa ja Harkovassa.

Arvioiden mukaan miinanraivaus Ukrainassa vie ainakin vuosikymmenen. Miinat eivät menetä tuhovoimaansa pitkään aikaan.

Zelenskyi valoi pääsiäispuheessaan uskoa voittoon

Sunnuntaina pitämässään pääsiäispuheessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi muisteli Venäjän hyökkäyssodan alkuvaiheita ja valoi kansalaisiinsa uskoa voittoon.

Presidentti kuvaili pimeän yön alkaneen Venäjän aloittaessa suurhyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta viime vuonna. Zelenskyi kuitenkin korosti, että pimeydestä ja vaikeista päivistä huolimatta auringonpaiste palaa vielä Ukrainaan.

– Yhdessä kohtaamme aamunkoittomme päivän, kun aurinko nousee jälleen maamme ylle sinikeltaisen lippumme muodossa, presidentti vakuutti.

– Aurinko tulee paistamaan etelässä, idässä ja Krimin niemimaalla. Keltainen aurinko tulee paistamaan rauhallisella taivaalla oikeuden valoaan.

Ukrainassa vietettiin eilen ortodoksista pääsiäistä. Pääsiäistä vietetään maassa perinteisesti juliaanisen kalenterin mukaan eli myöhemmin kuin esimerkiksi Suomessa.

