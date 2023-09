Kuva Moskovan kadulta 23. syyskuuta. Mainostaulu taustalla kehottaa hakeutumaan isänmaan palvelukseen. Kuva: YURI KOCHETKOV

Venäjä kasvattaa jälleen varusmiestensä määrää käynnistämällä sunnuntaina kutsunnat. Tämän syksyn kutsunnoissa on tarkoitus ottaa asevoimiin joulukuuhun mennessä 130 000 varusmiestä, joista osa halutaan ottaa Venäjän laittomasti Ukrainassa miehittämiltä alueilta.

Asiasta kertoi lauantaina yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjä järjestää kutsunnat myös laittomasti itseensä liittämillä Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin alueilla Ukrainassa. Länsimaat ovat tuominneet alueliitokset sekä siellä järjestetyt kansanäänestykset ja äskettäiset "vaalit" laittomina.

Edellisellä kutsuntakierroksella Venäjällä viime keväänä asepalvelukseen kutsuttiin 147 000 ihmistä.