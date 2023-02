Kiovassa poistettiin neuvostokenraali Nikolay Vatutin patsasta torstaina. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Venäjän suurhyökkäys Luhanskin alueella Ukrainan itäosassa on alkanut tai alkamassa, kertoi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan torstaina. Instituutin mukaan venäläiset ovat onnistuneet jo etenemään hieman, mutta koko hyökkäyksen onnistuminen on silti epävarmaa.

ISW:n mukaan ukrainalaisjoukoille voi myös syntyä mahdollisuus vastahyökkäykseen, jos venäläiset eivät hyökkäyksessään onnistu.

Ajatushautomon arvion mukaan hyökkäys ei ole vielä täysimittaisesti käynnistynyt ja Ukrainan puolustautuminen on estänyt Venäjää saavuttamasta merkittäviä voittoja.

Lämpenevä sää vaikeuttaa liikkumista

Sään lämpeneminen todennäköisesti huonontaa raskaan kaluston liikkumista Ukrainassa, kertoi Britannian puolustusministeriö tiedusteluraportissaan.

Tähän asti maa on ollut Itä-Ukrainassa jäässä. Ennusteiden mukaan sää lämpenee ensi viikolla ja lumi alkaa sulaa, mikä merkitsee liikkuvuuden huonontumista kaikkialla Donbassin alueella. Vaikeinta eteneminen erittäin mutaisessa maastossa on ensi kuun puolivälistä kuun loppuun.

Puolustusministeriön mukaan tämä vaikuttaa kummankin osapuolen komentajiin niin, että suuria operaatioita pyritään välttämään. Poliittiset tai operationaaliset syyt saattavat kuitenkin painaa vaa'assa niin paljon, että sään vaikutus unohtuu, mikä kävi selväksi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuun lopussa.

SpaceX rajoittaa Starlink-palvelun käyttöä

Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX on rajoittanut satelliittiensa Starlink-internetpalvelun käyttöä sotilaallisiin tarkoituksiin Ukrainassa sen jälkeen, kun sitä on väitetysti käytetty miehittämättömien ilma-alusten ohjailuun, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhtiötä johtavan Gwynne Shotwellin mukaan Starlink-teknologiaa ei ole suunniteltu sotilaskäyttöön.

– On hyväksyttävää, että armeija käyttää teknologiaa viestintään, mutta tarkoitus ei koskaan ollut, että sitä käytetään hyökkäyksiin, Shotwell sanoi.

Shotwell ei tarkentanut, miten satelliittipalvelun käyttöä tarkkaan ottaen on rajoitettu.