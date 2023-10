Gazan alueelta ammuttu ohjus lauantaiaamuna. Kuva: MOHAMMED SABER

Israelin pelastusviranomaisten mukaan 40 ihmistä on kuollut ja lähes 800 on haavoittunut palestiinalaisen Hamas-järjestön aloitettua hyökkäyksen.

Israel on puolestaan tehnyt iskuja Gazan kaistalle. Qatarissa toimiva televisiokanava Al Jazeera kertoo sairaalalähteisiinsä viitaten, että ainakin 160 palestiinalaista on kuollut ja haavoittuneita on yli 1 000.

Israelin ilmavoimien mukaan armeija on osunut hävittäjäiskuilla useisiin kohteisiin Gazan kaistalla, muun muassa neljään Hamasin komentokeskukseen.

Gazan kaistalta ammuttiin varhain tänä aamuna tuhansia raketteja kohti Israelia. Lisäksi Israelin armeija kertoi palestiinalaismilitanttien tunkeutuneen Israelin puolelle Gazan kaistalta.

Armeija kertoi taistelevansa maa-, ilma- ja meriteitse Israeliin tulleita militantteja vastaan useissa eri paikoissa Gazan kaistan ympäristössä.

Brittilehti Guardian kertoi aiemmin, että Israelin ilmavoimien mukaan seitsemän kylää ja kaupunkia olisi Hamasin hallinnassa.

Panttivankeja epäillään viedyn Gazaan

Lisäksi Guardian kertoo, että israelilaisia panttivankeja on raportoitu viedyn Hamasin hallinnassa olevalle Gazan kaistalle. Guardian kertoo, että vahvistamattomien raporttien mukaan 57 israelilaista olisi viety Gazan kaistalle elävänä tai kuolleena. Guardianin mukaan huolestuneet israelilaiset soittelevat paikallisiin uutisohjelmiin ja kertovat pelkäävänsä, että heidän sukulaisensa on otettu panttivangiksi.

Hamas on myös julkaissut videon, jolla näkyy kolme sen taistelijoiden kiinni ottamaa miestä. Uutistoimisto AFP:n mukaan videon taustalla näkyvien hepreankielisten kylttien perusteella video olisi kuvattu Israelin puolella Israelin ja Gazan kaistan raja-alueella.

Armeijan tiedottaja Richard Hecht ei aiemmin ottanut kantaa väitteisiin, joiden mukaan useita israelilaisia olisi joutunut kaapatuiksi.

"Vakava virhe"

Hamasin aseellinen siipi kertoi aiemmin, että Gazan kaistalta olisi ammuttu Israeliin yli 5 000 rakettia 20 minuutin aikana. Israelin armeijan mukaan raketteja ammuttiin yli 2 000.

Hamas kertoi aiemmin, että se aloitti al-Aqsan tulva -nimisen operaation lopettaakseen Israelin miehityksen rikokset.

– Päätimme lopettaa kaikki miehittäjien (Israelin) rikokset. Heidän aikansa riehua ilman, että heitä pidetään vastuullisina, on ohi, järjestö ilmoitti.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi Israelin olevan sodassa.

– Olemme sodassa, kyse ei ole mistään operaatiosta, vaan sodasta.

Netanjahu kertoo määränneensä laajan reserviläisten mobilisoinnin.

– Tulemme vastaamaan tuleen laajuudella, jota vihollinen ei ole ennen tuntenut. Vihollinen tulee maksamaan ennennäkemättömän hinnan.

Myös Israelin puolustusministerin Yoav Gallantin mukaan Hamas on julistanut sodan Israelia vastaan.

– Hamas teki vakavan virheen tänä aamuna ja aloitti sodan Israelin valtiota vastaan, Gallant sanoi lausunnossaan.

Kansalaisia kehotettiin väestönsuojiin

AFP:n toimittajan mukaan lukuisia raketteja laukaistiin useista paikoista Gazassa puoli seitsemältä aamulla paikallista aikaa. Ilmaiskuista varoittavien sireenien kerrotaan soineen ainakin Jerusalemissa. Israelin puolella kansalaisia kehotettiin menemään väestönsuojiin.

Israelin pääministeri Netanjahun on kerrottu tapaavan maan turvallisuuspäälliköitä.

Gazan kaistalla sadat asukkaat ovat paenneet kodeistaan ja siirtyneet kauemmas Israelin vastaiselta rajalta, AFP:n toimittaja kertoo. Miesten, naisten ja lasten on nähty kantavan peittoja ja ruokatarvikkeita lähtiessään.

AFP:n toimittajan mukaan ihmiset ovat lähteneet kodeistaan enimmäkseen Gazan kaistan pohjoisissa osissa.

Hamasin hyökkäys tuomitaan laajasti Euroopassa

Hamasin hyökkäys Israeliin on tuomittu laajasti Euroopassa. Muun muassa EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell on sanonut yksiselitteisesti tuomitsevansa hyökkäyksen ja vaativansa loppua väkivallalle.

– Terrorismi ja väkivalta eivät ratkaise mitään. EU esittää solidaarisuutensa Israelille näinä vaikeina hetkinä, Borrell kertoi.

Myös muun muassa Suomi, Saksa, Ranska, Italia, Britannia ja Tshekki ovat tuominneet Hamasin tänään aloittaman hyökkäyksen.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan tiedot siviileihin kohdistuneista iskuista Israelissa ovat järkyttäviä. Niinistö kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä.

– Väkivalta on saatava loppumaan. Suomi tuomitsee jyrkästi terrorismin sen kaikissa ilmenemismuodoissa, Niinistö kommentoi.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) otti asiaan kantaa X:ssä.

– Tuomitsen jyrkästi Israeliin tänä aamuna kohdistuneet terrori-iskut. Solidaarisuutemme kuuluu viattomille uhreille. Kehotan Suomen kansalaisia pysymään valppaina ja noudattamaan paikallisia ohjeita, Valtonen kirjoitti.

Saksan ulkoministerin Annalena Baerbockin mukaan kansainvälinen oikeus takaa Israelille luvan puolustaa itseään terrorismia vastaan.

Italian hallitus ilmoitti tuomitsevansa jyrkästi terrorismin ja siviileihin kohdistuvan väkivallan ja lisäsi tukevansa Israelin oikeutta puolustaa itseään.

Suomen ulkoministeriö: Suomalaisuhreista ei tietoa

Kaikkiaan 187 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Israeliin ja 15 palestiinalaisalueille, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä STT:lle lauantaina. Kaikki eivät kuitenkaan ole tehneet ilmoitusta, joten maassa matkustavien määrä voi olla suurempi.

Ministeriöllä ei ole virallista tietoa Israelissa pysyvästi oleskelevista suomalaisista, mutta heitä arvioidaan olevan noin tuhat. Ministeriön tiedossa ei lauantaina kello 13 mennessä ollut, ovatko Israeliin tehdyt iskut vaatineet suomalaisuhreja. Ulkoministeriö neuvoo alueella olevia suomalaisia seuraamaan viranomaisten ohjeita, ilmoittamaan oleskelustaan lähiomaisilleen ja tekemään matkustusilmoituksen.

Uutista päivitetty kauttaaltaan kello 15.18. Päivitetty uhrimäärät kello 17.17.