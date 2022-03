Washington

Israel on Yhdysvaltojen läheinen liittolainen ja maa on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Arkistokuvassa maan pääministeri Naftali Bennet. Kuva: SALVATORE DI NOLFI

Israelin pääministeri Naftali Bennet on tänään tavannut Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa, kertovat Reuters ja Jerusalem Post.

Israel on Yhdysvaltojen läheinen liittolainen ja maa on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Israel on kuitenkin ilmoittanut, että se jatkaa yhteydenpitoa Venäjän kanssa ja toivoo helpottavansa kriisiä.