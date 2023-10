Gaza

Israel on tehnyt lukuisia ilmaiskuja Gazaan äärijärjestö Hamasin toissaviikkoisen yllätyshyökkäyksen jälkeen. Kuva: ATEF SAFADI

Israelin isku Gazassa sijaitsevaan sairaalaan on surmannut ainakin 500 ihmistä, sanoo terveysministeriö Gazassa. Asiasta uutisoi muun muassa qatarilaismedia al-Jazeera. Kuolonuhrien määrä on noin kaksinkertainen aiempaan arvioon nähden.

Ministeriö kertoi aiemmin satoja uhreja olevan vielä raunioissa. Tuolloin kuolleita arvioitiin olleen 200–300.

Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin äärijärjestö Hamasin toissaviikkoisen yllätyshyökkäyksen jälkeen.

Palestiinalaiset terveysviranomaiset olivat ennen sairaalaiskua sanoneet, että Israel on surmannut ilmaiskuillaan noin 3 000 ihmistä, minkä lisäksi yli 12 500 ihmistä on haavoittunut. Valtaosa uhreista on ollut siviilejä.