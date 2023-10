Gazan itäpuolella sijaitsevat Al Shejaeiyan and Al-Zaitun alueet savusivat Israelin pommitusten jäljiltä torstaina 26. lokakuuta. Kuva: MOHAMMED SABER

Israel on tehnyt viime vuorokauden aikana kohdennettuja hyökkäyksiä Gazan kaistan keskiosaan ja iskenyt kymmeniin äärijärjestö Hamasin kohteisiin, sanoi Israelin asevoimat perjantaina lausunnossaan.

Hyökkäyksissä oli maavoimien lisäksi mukana hävittäjiä ja drooneja.

Israelin armeijan mukaan hyökkäysten kohteina olivat panssarintorjuntaohjusten laukaisupaikat, Hamasin sotilaalliset komento- ja valvontapaikat sekä Hamasin taistelijat.

Lausunnossa todetaan, että Israelin joukot poistuivat alueelta toiminnan päätyttyä eikä Israelin sotilaita loukkaantunut hyökkäyksissä.

Israelin asevoimat teki Gazan pohjoisosaan myös edellisenä yönä maaoperaation, jossa käytettiin panssarivaunuja ja jalkaväkeä.

Viimeaikaiset hyökkäykset tehtiin sen jälkeen, kun pääministeri Benjamin Netanjahu toisti aiemmin tällä viikolla Israelin valmistautuvan maahyökkäykseen Gazaan.

Rajakaupungissa kuusi loukkaantui

Kuusi ihmistä loukkaantui lievästi, kun raketti osui egyptiläiseen Taban rajakaupunkiin torstai-iltana, kertoivat paikalliset tiedotusvälineet. Taba sijaitsee lähellä Israelin vastaista rajaa Punaisenmeren rannikolla.

Silminnäkijät kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että raketti iskeytyi sairaalan sivurakennukseen. Verkossa ja tiedotusvälineissä julkaistuissa kuvissa näkyy vahingoittunut rakennus ja räjähdyksessä vaurioituneita ajoneuvoja.

Egyptillä on ollut merkittävä välittäjän rooli Israelin ja Hamasin välisessäkonfliktissa, joka alkoi äärijärjestö Hamasin hyökkäyksellä Israeliin 7. lokakuuta. Israelin viranomaisten mukaan hyökkäyksessä kuoli ainakin 1 400 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä. Lisäksi Hamas otti yli 220 panttivankia.

Tämän jälkeen Israelin iskuissa on Hamasin kontrolloiman Gazan alueen terveysministeriön mukaan kuollut lähes 7 000 ihmistä, jotka niin ikään ovat olleet pääosin siviilejä. Kuolleiden joukossa on myös paljon lapsia.

Terveysriski täpötäysissä YK:n majoituspaikoissa

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö (UNRWA) sanoo, että YK:n perustamassa 150:ssä tilapäisessä majoituspaikassa on lähes 630 000 pakolaista, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Täpötäydet majoituspaikat muodostavat järjestön mukaan terveysriskin.

Israelin ja äärijärjestö Hamasin konfliktin alettua Gazaan on päässyt tähän asti vain hieman yli 70 vettä, ruokaa ja lääkkeitä tuonutta avustuskuljetusta. Ennen konfliktia Gazaan saapui YK:n mukaan 500 kuorma-autoa päivittäin.

Israel on katkaissut vesi-, ruoka-, polttoaine- ja energiatoimitukset Gazaan. Israelin mukaan polttoainetta ei voi Gazaan viedä, koska se saattaisi päätyä Hamasin käsiin. Polttoainepulan takia Gazan 35 sairaalasta 12 on ollut pakko sulkea ja UNRWA on alkanut supistaa toimintojaan merkittävästi.

Yhdysvallat sanoo iskeneensä Syyriassa iranilaisten kohteisiin

Yhdysvaltain asevoimat on iskenyt Syyrian itäosassa kahteen Iranin vallankumouskaartin ja siihen liittyvien ryhmien käyttämiin kohteisiin, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin torstaina paikallista aikaa.

Isku oli Austinin mukaan vastaus Iranin tukemien ryhmien Yhdysvaltain henkilöstöä vastaan Syyriassa ja Irakissa tekemiin hyökkäyksiin.

Ennen Yhdysvaltain iskua Syyriassa presidentti Joe Biden oli varoittanut Iranin hengellistä johtajaa ajatollah Ali Khameneita hyökkäyksistä Yhdysvaltain joukkoja vastaan.