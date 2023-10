Gazan alueelta ammuttu ohjus lauantaiaamuna. Kuva: MOHAMMED SABER

Israelin armeija kertoo taistelevansa edelleen satoja palestiinalaismilitantteja vastaan Israelin puolella. Taisteluja käydään 22 kohteessa Israelissa.

Armeijan edustajan mukaan Hamas teki Israeliin ohjushyökkäyksen lisäksi myös laajan maahyökkäyksen.

Armeijan edustajan Richard Hechtin mukaan kahdessa kohteessa, Negevin autiomaassa sijaitsevissa Beerissa ja Ofakimissa lähellä Gazan rajaa, on meneillään panttivankitilanne. Toinen armeijan edustaja, Daniel Hagari, vahvisti, että siepattujen joukossa on sekä sotilaita että siviilejä.

– En voi antaa lukuja tällä hetkellä. Kyseessä on sotarikos, jonka Hamas on tehnyt ja he saavat maksaa siitä, Hagari sanoi.

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa alueelle on kuollut jo yli 230 ihmistä ja liki 1 700 on haavoittunut. Israelissa on kuollut ainakin 70 ihmistä.

"Vakava virhe"

Hamasin aseellinen siipi kertoi aiemmin, että Gazan kaistalta olisi ammuttu Israeliin yli 5 000 rakettia 20 minuutin aikana. Israelin armeijan mukaan raketteja ammuttiin yli 2 000.

Hamas kertoi aiemmin, että se aloitti al-Aqsan tulva -nimisen operaation lopettaakseen Israelin miehityksen rikokset.

– Päätimme lopettaa kaikki miehittäjien (Israelin) rikokset. Heidän aikansa riehua ilman, että heitä pidetään vastuullisina, on ohi, järjestö ilmoitti.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi Israelin olevan sodassa.

– Olemme sodassa, kyse ei ole mistään operaatiosta, vaan sodasta.

Netanjahu kertoo määränneensä laajan reserviläisten mobilisoinnin.

– Tulemme vastaamaan tuleen laajuudella, jota vihollinen ei ole ennen tuntenut. Vihollinen tulee maksamaan ennennäkemättömän hinnan.

Myös Israelin puolustusministerin Yoav Gallantin mukaan Hamas on julistanut sodan Israelia vastaan.

– Hamas teki vakavan virheen tänä aamuna ja aloitti sodan Israelin valtiota vastaan, Gallant sanoi lausunnossaan.

Kansalaisia kehotettiin väestönsuojiin

AFP:n toimittajan mukaan lukuisia raketteja laukaistiin useista paikoista Gazassa puoli seitsemältä aamulla paikallista aikaa. Ilmaiskuista varoittavien sireenien kerrotaan soineen ainakin Jerusalemissa. Israelin puolella kansalaisia kehotettiin menemään väestönsuojiin.

Israelin pääministeri Netanjahun on kerrottu tapaavan maan turvallisuuspäälliköitä.

Gazan kaistalla sadat asukkaat ovat paenneet kodeistaan ja siirtyneet kauemmas Israelin vastaiselta rajalta, AFP:n toimittaja kertoo. Miesten, naisten ja lasten on nähty kantavan peittoja ja ruokatarvikkeita lähtiessään.

AFP:n toimittajan mukaan ihmiset ovat lähteneet kodeistaan enimmäkseen Gazan kaistan pohjoisissa osissa.

Hamasin hyökkäys tuomitaan laajasti Euroopassa

Hamasin hyökkäys Israeliin on tuomittu laajasti Euroopassa. Muun muassa EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell on sanonut yksiselitteisesti tuomitsevansa hyökkäyksen ja vaativansa loppua väkivallalle.

– Terrorismi ja väkivalta eivät ratkaise mitään. EU esittää solidaarisuutensa Israelille näinä vaikeina hetkinä, Borrell kertoi.

Myös muun muassa Suomi, Saksa, Ranska, Italia, Britannia ja Tshekki ovat tuominneet Hamasin tänään aloittaman hyökkäyksen.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan tiedot siviileihin kohdistuneista iskuista Israelissa ovat järkyttäviä. Niinistö kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä.

– Väkivalta on saatava loppumaan. Suomi tuomitsee jyrkästi terrorismin sen kaikissa ilmenemismuodoissa, Niinistö kommentoi.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) otti asiaan kantaa X:ssä.

– Tuomitsen jyrkästi Israeliin tänä aamuna kohdistuneet terrori-iskut. Solidaarisuutemme kuuluu viattomille uhreille. Kehotan Suomen kansalaisia pysymään valppaina ja noudattamaan paikallisia ohjeita, Valtonen kirjoitti.

Saksan ulkoministerin Annalena Baerbockin mukaan kansainvälinen oikeus takaa Israelille luvan puolustaa itseään terrorismia vastaan.

Italian hallitus ilmoitti tuomitsevansa jyrkästi terrorismin ja siviileihin kohdistuvan väkivallan ja lisäsi tukevansa Israelin oikeutta puolustaa itseään.

Suomi muuttaa matkustustiedotetta

Suomen ulkoministeriö muuttaa matkustustiedotetta Israeliin.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että ulkoministeriö suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista koko maahan ja kaikkea matkustamista joillekin alueille.

Tanner kertoo, että päivitys matkustustiedotteeseen julkaistaan pian.

Suomen Israelin-suurlähettiläs Nina Nordström kertoi aikaisemmin tänään, että matkustusilmoituksen alueelle on ulkoministeriöön tehnyt yli 200 ihmistä.

Ministeriöllä ei ole virallista tietoa Israelissa pysyvästi oleskelevista suomalaisista, mutta heitä arvioidaan olevan noin tuhat. Ministeriön tiedossa ei lauantaina kello 13 mennessä ollut, ovatko Israeliin tehdyt iskut vaatineet suomalaisuhreja. Ulkoministeriö neuvoo alueella olevia suomalaisia seuraamaan viranomaisten ohjeita, ilmoittamaan oleskelustaan lähiomaisilleen ja tekemään matkustusilmoituksen.

Uutista päivitetty kauttaaltaan kello 15.18. Päivitetty uhrimäärät kello 17.17 ja kello 19.05. Päivitetty kauttaaltaan kello 22.28. Lisätty myös tiedot Suomen matkustustiedotteen muuttamisesta.