Israelilaisia sotilaita partioimassa Gazan rajan läheisyydessä. Kuva: ATEF SAFADI

Gazassa Israelin hyökkäyksessä kuolleiden ihmisten määrä on noussut yli 2 200:een, kertovat palestiinalaiset viranomaiset.

Kuolleiden joukossa on palestiinalaisten mukaan yli 700 lasta. YK kertoi lauantaiaamuna, että yli 1 300 rakennusta Gazan kaistaleella on tuhottu.

Gazaan kohdistuneet rajut pommitukset ovat olleet vasta alkua Israelin vastahyökkäyksessä, sanoi aiemmin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.

– Vihollisemme ovat vasta alkaneet maksaa hintaa. En voi paljastaa mitä tapahtuu, mutta sanon teille, että tämä on vasta alkua, Netanjahu sanoi televisioidussa puheessa.

Israel on valmistautunut aloittamaan massiivisen maahyökkäyksen vastauksena Hamasin viime lauantaina aloittamiin iskuihin.

Israel on määrännyt Gazan alueelle täyden saarron, eikä alueelle toimiteta sähköä, ruokaa, vettä tai polttoainetta. Samaan aikaan se on jatkanut alueen pommittamista kostona Hamasin viikko sitten tekemälle iskulle Israeliin.

Israelin armeija kertoi tiedotteessaan lauantaina, että pommituksissa olisi kuollut muun muassa Hamasin eliittikommandojoukkojen komentaja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan armeija sanoi, että kyseinen komentaja olisi johtanut kommandoyksikköä, joka tulitti siviilejä viime viikon iskussa eteläisessä Israelissa.

"Gazalaisten kollektiivinen rankaisu lopetettava"

Times of Israelin mukaan Israelin asevoimat on antanut Pohjois-Gazan siviileille käskyn evakuoitua alueelta lauantaihin kello 16:een mennessä.

– Jos välitätte itsestänne ja rakkaimmistanne, menkää etelään kuten on määrätty, armeija sanoi lehden mukaan.

Aiemmin kerrottiin, että Israel olisi antanut perjantaina Gazan asukkaille vuorokauden aikaa evakuoitua. Tämä aikaraja on kuitenkin jo umpeutunut.

Valtosen mukaan evakuointi mahdoton tehtävä

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Israelin vaatimus evakuoida miljoona Gazan asukasta alueen sisällä vuorokauden aikana on käytännössä mahdoton tehtävä.

Valtosen mukaan Gazan humanitaarinen tilanne on heikko, kun alue on saarrettu eikä siellä ei ole vettä, elintarvikkeita, sähköä tai lääkkeitä. Evakuoitavassa pohjoisosassa toimii myös sairaala, Valtonen huomautti. Samaan aikaan Israelin arvioidaan valmistelevan laajempaa maaoperaatiota Gazaan.

– Kyllä tässä on kaikki katastrofin ainekset, ulkoministeri totesi.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on todennut, että tehtävä siirtää miljoona ihmistä näin lyhyessä ajassa on täysin mahdoton ja epäinhimillinen, Valtonen huomautti.

Valtonen kertoi, että myös Gazassa on muutamia Suomen kansalaisia. Hän toivoi heidänkin hankkiutuvan pois alueelta.

– Saimme juuri aamulla tiedon, että Egypti mahdollistaa ulkomaalaisten siirtymisen Gazasta Egyptin rajan yli Rafahin rajanylityspaikalta. Me tietysti toivomme, että Suomen kansalaiset sinne siirtyvät, koska Gazan tilanne pahenee nyt tunti tunnilta.

Israelissa olevilta suomalaisilta on viikon aikana saatu noin 600 uutta matkustusilmoitusta, Valtonen sanoi. Hän muistutti, että matkustusilmoituksen avulla Suomen viranomaiset voivat pitää yhteyttä alueella oleviin kansalaisiin, jos syttyy konflikti tai vielä pahempi tilanne. Uutta evakuointilentoa ei juuri nyt valmistella.

Valtosen mukaan EU:ssa luotetaan siihen, että Israel on sitoutunut noudattamaan kansainvälistä ja humanitääristä oikeutta.

– Helposti tulee myös siviiliuhreja. Niiden määrä olisi ilman muuta minimoitava. Meillä on EU:ssa se linja, että me ymmärrämme että Israelilla on oikeus puolustaa kansalaisiaan ja omaa turvallisuuttaan, mutta nimenomaan niin, että noudattaa kansainvälistä oikeutta ja pyrkii suojelemaan siviilejä, Valtonen sanoi.

Humanitaarinen käytävä tarvitaan

Valtosen mukaan tulisi muistaa, että Gazassa on muitakin ihmisiä kuin Hamasin taistelijoita tai edes tukijoita.

– Jos ja kun humanitaarinen tilanne Gazassa kehittyy heikommaksi, riippumatta millaisia sotatoimia sinne kohdistetaan, olisi tärkeää että sinne avattaisiin humanitaarinen käytävä ja avattaisiin mahdollisuus YK:n alaisille järjestöille ja muille humanitaarisille järjestöille toimia alueella.

Suomen kehitysavusta palestiinalaisille Valtonen totesi, että sitä ei tiettävästi ole mennyt Hamasille mieluisiin kohteisiin. Kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on lähdössä arvioimaan Suomen palestiinalaisille antamaa tukea.

– Suomen intressissä ei missään nimessä ole tukea Hamasia. Meidän tukea menee erityisesti kouluille, kuten tyttöjen kouluun pääsyn tukemiseen. Meillä ei ole tarvetta mihinkään nopeisiin toimiin, esimerkiksi tukien poisvetämiseen tai jäädyttämiseen.

Valtosen mukaan on todennäköistä, että kansainvälinen yhteisö saa pian lisätä humanitaarista apua alueelle, mikä koskee myös Suomea.