Israel on pitänyt Golanin aluetta hallussaan kymmeniä vuosia. Israelin asevoimat liikkuivat Israelin ja Syyrian rajalla Golanissa maanantaina. Kuva: ATEF SAFADI

Israel teki ilmaiskuja syyrialaiskohteisiin maanantaina, kertoi Israelin armeija.

Maanantain iskun osuivat muun muassa Syyrian tarkkailuasemiin, tiedustelukeräysjärjestelmiin ja komento- ja valvontatukikohtiin, kertoo Israelin armeija lausunnossaan. Israelin armeija kertoo BBC:n mukaan harvoin julkisesti vastaavanlaisista tilanteista.

Syyrian hallituksen media kertoo, että Israelin helikopterit ampuivat Syyrian tarkastuspisteitä Kuneitrassa, Golanissa. Median mukaan iskut aiheuttivat aineellista tuhoa.

Israelin asevoimat ilmoitti vastanneensa iskuilla neljän henkilön yritykseen asettaa räjähteitä Israelin ja Syyrian Golanin alueella sijaitsevalle rajoja merkitsevälle aidalle.

Israelin puolustusvoimien julkaisemassa valvontakameran videossa näkyy neljä rajalla kävelevää hahmoa. Videolla räjähdys nielaisee nelikon, Reuters kuvailee.

Jännitteet rajalla kasvaneet

Israelin armeijan edustaja kutsui ryhmää "entisiksi terroristeiksi" vihjaten tällä, että he ovat nyt kuolleita.

Armeijan edustaja everstiluutnantti Jonathan Conricus sanoi, että on liian aikaista sanoa, kuuluiko nelikko johonkin ryhmään, mutta Israel pitää Syyrian hallintoa vastuuvelvollisena, uutisoi Reuters.

Syyria ei ole kommentoinut raja-aidan luona tapahtunutta välikohtausta.

Golan on strategisesti tärkeä alue Israelille ja Syyrialle, sillä sen kukkuloilta näkee kauas molempiin maihin. YK:n edustajat katselivat kiikareilla Golanin kukkuloilta Syyrian puolelle heinäkuun lopussa.

Jännitteet ovat kasvaneet Israelin pohjoisrajalla sen jälkeen, kun Iranin tukeman libanonilaisen poliittisen ja sotilaallisen järjestön Hizbollahin taistelija tapettiin Israelin ilmaiskuissa Syyrian puolella kaksi viikkoa sitten.

Viime kuussa Syyria ja Israel uhittelivat toisilleen. Heinäkuun loppupuolella Israel iski Syyrian armeijan kohteisiin, koska Syyria oli aiemmin avannut sitä vastaan tykistötulen Golanin alueella.

Golanin alue ei ole nyt kokonaan Syyrian taikka Israelin

Maanantain välikohtaukset tapahtuivat Golanissa, joka on Israelin hallitsema alue. Israelin iskut ylittivät vanhan, kansainvälisesti tunnustetun, maiden välisen tulitaukorajan, kertoo New York Times.

– Naapurimaan asevoimia vastaan hyökkäämisen voidaan nähdä olevan sodanjulistus, mutta tässä tapauksessa merkitys riippuu siitä, missä välikohtaus tapahtui.

– Israel pitää Golania osana itseään. Se reagoi voimakkaasti rajalla tapahtuvaan toimintaan, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger kommentoi.

Israel valtasi Golanin alueen Syyrialta 1967. Kansainvälinen yhteisö on kritisoinut valtausta ja YK on pyrkinyt vartioimaan alkuperäisiä aselevon rajoja, mutta Israel on jatkanut alueen asuttamista.

Golanissa on arviolta noin 20 000 israelilaista uudisasukasta. Israelin sotilaat leirissään Golanin alueella heinäkuun lopussa.

Syyrian sota ei ole tuonut muutosta tilanteeseen. Mühlberger kertoo, että Israel on pystynyt käyttämään tilannetta hyväkseen, koska Syyrian hallitus on ollut keskellä sotaa ja sillä on ollut muita prioriteetteja.

Israel ja Syyria eivät nyt neuvottele keskenään. Tulevaisuuden suhteen tärkeää on se, miten YK onnistuu, Mühlberger sanoo.

– Jos YK:n läsnäolo alueella lakkaa kokonaan, puskurivyöhyke katoaa ja maiden välille syntyy kova raja. Ja aika kuuma raja myös.