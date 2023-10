Washington

Israel on vastannut Hamasin hyökkäykseen muun muassa ilmaiskuin, ja kertoo surmanneensa noin 1500 Hamas-taistelijaa. Kuva: HAITHAM IMAD

Israelin armeijan tiedottaja Richard Hecht kertoi Israelin löytäneen Hamas-taistelijoiden ruumiit Gazan alueelta sekä Israelista.

– Tiedämme, että viime yöstä lähtien kukaan ei ole tullut (Israelin puolelle), mutta soluttautumisia voi yhä tapahtua, Hecht sanoi toimittajille.

Israel jatkoi viime yönä ilmaiskujaan Gazaan Hamasin tukikohtiin, erityisesti Rimalin alueelle sekä eteläiseen Khan Yunisin kaupunkiin, hän kertoi.

Israel aloitti ilmaiskut yli kahden miljoonan palestiinalaisen asuttamaan Gazaan sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas teki lauantaina Israelin puolelle yllätysiskun, jossa se surmasi ja sieppasi siviilejä.

Yli 900 israelilaista on kuollut Hamasin hyökkäyksessä Israelissa. Lisäksi Hamasin hallussa on Israelin mukaan noin 150 panttivankia, joiden joukossa on sekä siviilejä että sotilaita.

Hamas uhkasi maanantaina aloittaa sieppaamiensa panttivankien tappamisen, jos Israel jatkaa iskujaan Gazan siviilikohteisiin ilman ennakkovaroitusta.

Gazan terveysviranomaisten mukaan Israelin kostoiskuissa Gazaan on kuollut jo lähes 700 ihmistä. Israelin armeijan tiedottaja ei maininnut Israelin vastahyökkäyksen aiheuttamia mahdollisia siviiliuhreja. Yhdysvaltalaisen Wall Street Journal -lehden mukaan Israelin iskut osuivat myös siviilikohteisiin, kuten moskeijaan ja pakolaisleirille.

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n mukaan yli 137 000 ihmistä on hakenut suojaa Gazan alueella sijaitsevista kouluista.

Länsimailta tukea Israelin puolustautumiselle

Israelin armeijan tiedottaja antoi ymmärtää, että Israel aikoo jatkaa hyökkäyksiään ja jopa aiempaa intensiivisemmin.

Hecht kertoi viranomaisten saaneen "melkein päätökseen" juutalaisyhdyskuntien evakuoinnit Gazan raja-alueelta sekä asemoineen sinne armeijan joukkoja.

– Rakennamme infrastruktuuria tulevia operaatioita varten, Hecht sanoi.

Yhdysvallat, Ranska, Saksa, Italia ja Britannia tukevat Israelia sen pyrkimyksessä puolustaa itseään ja kansaansa, sanovat maiden johtajat Valkoisen talon julkaisemassa yhteislausunnossa.

Maiden johtajat sanovat myös tunnustavansa palestiinalaisten legitiimit pyrkimykset. Lausunnon mukaan äärijärjestö Hamas ei edusta palestiinalaisten pyrkimyksiä ja tarjoaa palestiinalaisille vain kauhua ja verenvuodatusta. Hamasin terroriteoilla ei ole oikeutusta eikä legitimiteettiä, ja ne tulee tuomita kaikkialla, maiden johtajat sanovat.

Ranskan presidentinkanslian julkaisemassa versiossa varoitettiin lisäksi Irania levittämästä konfliktia Gazan ulkopuolelle.

Yhdysvallat ei lähetä joukkojaan avuksi

Medialle puhunut yhdysvaltalainen puolustusvirkamies puolestaan sanoi Yhdysvaltojen olevan huolissaan siitä, että Iranin tukema libanonilainen Hizbollah-järjestö avaisi konfliktiin toisen rintaman.

Hizbollahin mukaan Israelin iskut Libanoniin surmasivat maanantaina kolme äärijärjestön jäsentä. Ryhmä kertoi vastanneensa iskuilla Israelin kasarmeihin.

Yhdysvallat ei kuitenkaan ole aikeissa lähettää joukkojaan puuttumaan konfliktiin. Asiaa kommentoi medialle Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby.

Kirbyn mukaan presidentti Joe Biden pitää kuitenkin huolta siitä, että Yhdysvallat suojelee ja puolustaa kansallisia turvallisuusetujaan.

Hamasin ottamien panttivankien joukossa on todennäköisesti yhdysvaltalaisia, presidentti Biden sanoi Valkoisen talon julkaisemassa lausunnossa. Varmuutta asiasta ei Bidenin mukaan kuitenkaan vielä ole.

Yhdysvallat tekee Israelin kanssa töitä panttivankien vapauttamisen eteen, Biden sanoi lausunnossaan.

Viikonloppuisissa hyökkäyksissä on Bidenin mukaan kuollut ainakin 11 Yhdysvaltain kansalaista.

Myös thaimaalaisia vierastyöläisiä kuollut

Väkivaltaisuudet Israelissa ovat koskettaneet monia maita. Tänään Thaimaa ilmoitti 18 kansalaisensa kuolleen ja usean loukkaantuneen Israelissa Hamasin hyökättyä Israeliin.

Myös siepattujen joukossa on Thaimaan varaulkoministeri Jakkapong Sangmaneen mukaan 11 thaimaalaista. Hän kertoi maan hallituksen yrittävän nyt evakuoida tuhansia thaimaalaisia Israelista.

Israelissa asuu noin 30 000 thaimaalaista, joista valtaosa työskentelee maataloudessa. Heistä noin 3 000 on ministerin mukaan pyytänyt päästä takaisin Thaimaahan.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 10.59.