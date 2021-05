Jerusalem/Helsinki

Pommitusten jälkiä Gazassa. Kuva: MOHAMMED SABER

Israelin asevoimat kertoo iskeneensä yöllisessä operaatiossaan Gazaan noin 160 ilmavoimien lentokoneen voimin. Asiasta uutisoi muun muassa Times of Israel.

Asevoimat kertoo iskeneensä 150 kohteeseen Gazan kaistan pohjoisosiin.

Ilmavoimien iskun lisäksi Gazan rajalla asemissa olleet Israelin maavoimien joukot ampuivat satoja ammuksia palestiinalaisten asuttamalle Gazan kaistalle. Asevoimien mukaan operaatio on suunnattu palestiinalaista äärijärjestöä Hamasia vastaan.

Kansainvälisten medioiden mukaan ilmaiskuja on jatkettu myös aamun aikana sekä raketteja ammuttu alueella molemmin puolin rajaa.

Gazan terveysministeriön mukaan palestiinalaisia on kuollut viime päivien väkivaltaisuuksissa ja iskuissa nyt 119Guardian kertoo. Kuolleista noin 30 on lapsia ja noin 20 naisia. Yli 800 on haavoittunut maanantaina kärjistyneen konfliktin aikana.

Israel puolestaan kertoi perjantaina, että israelilaisia on kuollut kahdeksan.

Israelin asevoimat kertoi yöllä kertaalleen, että maan ilma- ja maavoimat hyökkäävät Gazan kaistalle. Israelin asevoimien tiedottaja vahvisti tuolloin AFP:n mukaan, että Israelin sotilaat ovat edenneet palestiinalaisten alueelle.

Myöhemmin asevoimat perui aiemmat puheensa ja ilmoitti, etteivät sen maajoukot olleet edenneet Gazaan. Lausunnossaan asevoimat syytti aiemmista tiedoista ongelmaa sisäisessä kommunikaatiossa.

"Israel iskee maalta, mereltä ja ilmasta"

Israelin asevoimat on kertonut medioille, että yöllisen iskun tarkoituksena oli vahingoittaa Hamasin strategisesti tärkeitä kohteita. Erityisesti kohteena oli Hamasin maanalainen tunneliverkosto, joka tuhoutui pommituksissa monien kilometrien pituudelta, kerrotaan asevoimien Guardianille lähettämässä lausunnossa.

Times of Israel -lehden mukaan ilmavoimien isku kesti lähes 40 minuuttia.

Kyseessä vaikuttaa lehden mukaan olleen laajin Israelin isku viime päivinä kiihtyneen konfliktin aikana. Israel iskee maalta, mereltä ja ilmasta, lehti kirjoitti. Savu- ja tulipallot kohosivat korkealle taivaalle tiheästi asutussa Gazassa, AFP kuvaili.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi Twitterissä operaation jatkuvan "niin kauan kuin on tarpeen". Netanjahu julkaisi tviittinsä pian maan asevoimien hyökkäyksestä kertovan tviitin jälkeen.

Times of Israelin mukaan asevoimat kehotti yöllä kaikkia lähellä rajaa asuvia israelilaisia hakeutumaan pommisuojiin. Kehotus osoitettiin kaikille, jotka asuvat alle neljän kilometrin etäisyydellä rajasta. Lehden mukaan kyseessä lienee ollut varotoimi, jolla Israel varautuu palestiinalaisten äärijärjestöjen kostoiskuihin. Kehotus purettiin aamulla.

Gazasta ammuttiin yli 200 rakettia yön ja aamun aikana kohti Israelia, Israelin asevoimat kertoo Times of Israelille. Asevoimien mukaan Gazasta on ammuttu noin 2 000 rakettia Israeliin.

YK:n pääsihteeri vaatii tulitaukoa

Mellakat ja yhteenotot juutalaisten ja arabien välillä jatkuivat eri puolilla Israelia perjantain vastaisena yönä, Times of Israel kertoo. Sen mukaan poliisi on kertonut kymmenistä pidätyksistä.

YK:n turvallisuusneuvosto pitää jälleen sunnuntaina virtuaalisen kokouksen Israelin ja palestiinalaisten tilanteen vuoksi, diplomaattilähteet kertoivat AFP:n mukaan. Ajankohta keräsi jo tuoreeltaan kritiikkiä tahoilta, joiden mielestä turvallisuusneuvoston pitäisi tarttua asiaan nopeammin.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati yöllä tulitaukoa sekä Israelilta että Hamasilta.

Konfliktin juuret ulottuvat vuosikymmenien taakse. Viimeaikaisen tilanteen kärjistymisen taustalla on muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Itä-Jerusalemissa. Väkivaltaisuuksia on kuvattu pahimmiksi seitsemään vuoteen.

– Palestiinalaiset ovat viime kädessä tyytymättömiä siihen, etteivät heidän ihmisoikeutensa ja kansalaisoikeutensa toteudu. Monet myös toivovat kansallisten oikeuksien toteutumista. Miljoonille palestiinalaisille näiden oikeuksien toteutumisen esteenä on Israelin miehitys, kuvasi Israeliin erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart Twitterissä keskiviikkona.

Stewartin mukaan miehitys näyttäytyy esimerkiksi maiden takavarikointina, rakennuslupien epäämisenä ja talojen tuhoamisena.