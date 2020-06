60 huoneen Kide-huoneistohotelli avautui Isolla-Syötteellä viime marraskuussa. Nyt suunnitteilla on kaksi uutta huoneistohotellia. Kuva: Hiihtokeskus Iso-Syöte

Majoituskapasiteetti kasvaa reilusti Isolla-Syötteellä tulevina vuosina, jos vireillä olevat rakennushankkeet toteutuvat.

Metsähallitus kertoo tiedotteessa pian nähtäville tulevasta kaavaluonnoksesta, jossa Romekievarin taakse on suunniteltu paikka uudelle nelikerroksiselle huoneistohotellille. Siinä on noin 240–300 vuodepaikkaa. Tontista on määrä tehdä kesän aikana esisopimus Hotelli Iso-Syötteen yrittäjän Juha Kuukasjärven kanssa. Kuukasjärven mukaan huoneistohotelli on ollut suunnitteilla jo pidemmän aikaa.

Myös Samira Group Oy:llä on tarkoitus rakentaa Romekievarin välittömään läheisyyteen SkiStar Syöte -huoneistohotelli. Siihen tulisi kahdessa vaiheessa yhteensä 52–60 täysin varusteltua loma-asuntoa.

Samalle alueelle on luonnosteltu myös tontti ohjelmapalveluja varten. Siitä ollaan tekemässä esisopimusta Rakennustarvike ja konevuokraus Rautio Oy:n kanssa. Toimitusjohtaja Marko Rautio kertoo tiedotteessa, että tontille suunnitellaan uutta liike- ja majoitustilaa.

– Uudessa asemakaavaluonnoksessa Syötteelle muodostuu oikea keskusta ja toiminnot tiivistyvät, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Tanja Hämäläinen sanoo tiedotteessa.

Pudasjärven kaupunginhallitus käsitteli alueen asemakaavan muutosta tiistaina. Kaava voisi olla lainvoimainen aikaisintaan vuodenvaihteen tienoilla, jonka jälkeen yrittäjät voivat hakea hankkeille rakennuslupia.