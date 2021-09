Reitti mutkittelee Isokurussa. Kuva: Anna Pakkanen/Metsähallitus

Pyhän matkailukeskuksesta ja luontokeskus Naavasta 2,5 kilometrin päässä sijaitseva Isokurun läpi kulkeva kesäretkeilyreitti avataan tänään perjantaina. Reitin varrelta löytyvät myös Pyhänkasteenlampi ja -putous sekä edellisenä kesänä kunnostetut Uhriharjun portaat.

Kultakeron ja Ukonhatun tunturihuippujen välissä, 220 metriä syvässä Isokurussa mutkitteleva reitti on Pyhä-Luoston kansallispuiston suosituimpia kesäretkeilykohteita. Kulttuurihistoriallisesti ja lajistollisesti merkittävä alue on tarkoin suojeltu. Alue on rajoitusvyöhyke, jossa liikkuminen on sallittua vain sulan maan aikaan.