Iso-Syöte järjestää jo neljättä kertaa ekaluokkalaisille koululaisille ilmaisen tutustumispäivän lasketteluun. Kuva hiihtokeskuksesta keväältä 2022. Kuva: Jussi Korhonen

Hiihtokeskus Iso-Syöte järjestää tammikuussa ja helmikuussa ilmaista laskettelunopetusta Oulun seudun, Pudasjärven ja Taivalkosken ekaluokkalaisille. Hiihtokeskus järjestää tempauksen neljättä vuotta peräkkäin.

Ilmaisia laskettelupäiviä on yhteensä viisi, niistä kolme on tammikuussa ja kaksi helmikuussa. Iso-Syöte kertoo tiedotteessaan, että laskettelupäivillä halutaan kannustaa lapsia liikkumaan sekä kokeilemaan rinnelajeja turvallisesti opettajan opastuksella. Kampanjasta vastaavat Iso-Syötteen yrittäjäsisarukset Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi ja Mikko Terentjeff.

– Olemme Mikon kanssa molemmat harrastaneet laskettelua ja lumilautailua pienestä pitäen, ja meillä on paljon lämpimiä lapsuusmuistoja Iso-Syötteen rinteistä. Nyt vuorostaan haluamme tarjota myös muille lapsille mahdollisuuden kokea mukavia hetkiä laskettelun parissa. Parhaassa tapauksessa joku löytää laskettelusta elinikäisen harrastuksen kuten meille kävi, Iso-Syötteen toimitusjohtaja Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi kertoo tiedotteessa.

– Ekaluokkalaisten päivä on hyvä tapa kokeilla laskettelua ensimmäistä kertaa. On tärkeää, että lapsen ensikosketus lajiin on turvallinen ja hauska. Kokemus määrittää pitkälti harrastuksen jatkon. Tämä pätee kaikkiin lajeihin, keskuksen rinnetoiminnasta vastaava Mikko Terentjeff toteaa.

Laskettelupäivät käynnistyvät yhteisellä hiihdonopetuksella, jossa ykkösluokkalaiset pääsevät tutustumaan laskettelun tai lumilautailun alkeisiin. Opetuksen jälkeen lapset saavat hissilipun ja välineet käyttöönsä loppupäiväksi veloituksetta, ja lapsi voivat jatkaa harjoittelua rinteissä vanhemman valvonnassa.