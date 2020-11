Pudasjärvi

Hiihtokeskus Iso-Syöte avaa rinteitään lauantaina. Pikku-Syötteen puolella rinteiden avaamista joudutaan odottamaan vielä helmikuuhun saakka. Pikku-Syötteen nuorisokeskus on avoinna toistaiseksi vain viikonloppuisin.

– Lumetus on ollut jo hyvän tovin käynnissä ja luonnon lunta on sadellut tunturiin tasaiseen tahtiin. Myös pakkasta on ollut tarpeeksi, jotta lumetus on voitu pitää käynnissä, kerrotaan hiihtokeskuksen tiedotteessa.