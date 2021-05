Viime vuonna Ouluun tuli iLOQille 23 uutta työntekijää. Tänä vuonna saatetaan Ouluun palkata ehkä 35 uutta työntekijää. Tuuli Suorsa taustallaan Antti Vehviläinen lukkojen kokoonpanossa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oululainen älylukkofirma iLOQ on kovassa kasvuvauhdissa ja on nousemassa entistä isommaksi työllistäjäksi Oulussa. Yrityksessä työskentelee nyt noin 200 ihmistä, ja heistä Oulussa on 160 työntekijää.

Toimitusjohtaja Heikki Hiltunen arvelee, että yhtiön koko henkilöstömäärä voisi muutamassa vuodessa jopa tuplaantua. Siinä ajassa Ouluun voisi tulla noin 100 uutta työpaikkaa.