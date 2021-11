Yhdeksän toimitilakiinteistöä vaihtaa pohjoisessa omistajaa. Kuusi niistä sijaitsee Oulussa, yksi Rovaniemellä, yksi Kokkolassa ja yksi Ylivieskassa. Tiloissa toimii päävuokralaisena Wetteri-konserni.

Myyjänä kaupassa on Majalis Oy ja ostajana ruotsalainen AB Sagax.

Myytyjen rakennusten pinta-ala on yhteensä yli 35 000 kerrosneliömetriä. Kauppahinta on 47 miljoonaa euroa.

Tiloista on tehty kaupan yhteydessä pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Wetterin ohella vuokralaisina ovat muun muassa Power, Würth, Keittiömaailma, Mekonomen ja Kamux.

Majalis on yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö. Ostaja Saxax on Tukholman pörssissä noteerattu kiinteistösijoitusyhtiö. Se omistaa Euroopassa yli 270 kiinteistöä, joiden markkina-arvo on lähes 1,5 miljardia euroa.