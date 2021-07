Taloyhtiöllä on oltava isännöitsijä, jos yhtiöjärjestys niin määrää tai yhtiökokous on siitä päättänyt. Aivan pienimmillä taloyhtiöillä ei välttämättä ole isännöitsijää lainkaan tai asukkaista joku hoitaa isännöintitehtäviä. Kuva: Jussi Leinonen

Isännöintialan eettiset kysymykset ovat puhututtaneet viime aikoina. Isännöintifirma Kiinteistötahkolan toimintaa arvosteltiin asunto-osakeyhtiön edun vastaisesta toiminnasta oululaisessa taloyhtiössä. Yrityksen työntekijät pääsivät vaikuttamaan taloyhtiön hallitukseen ja osakkeenostajien kokoukseen valtakirjoilla.(Kaleva 26.7.)

Mikä merkitys isännöitsijällä on asukkaiden etujen ajamisessa, Kiinteistöliiton Pohjois-Suomen toimiston toiminnanjohtaja Johanna Laitala?

– Isännöitsijä on taloyhtiön edunvalvoja, asioiden valmistelija, esittelijä ja päätösten toteuttaja. Sen vähimmäistehtävä on huolehtia taloyhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Nämä seikat on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa.