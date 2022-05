Helsinki

Arkistokuva Arrow-sotaharjoituksesta vuodelta 2016. Kuva: Satakunnan Kansa

Venäjän turvallisuuspalveluun ja Kremliin kytkeytyvät propagandasivustot ovat julkaisseet valheellisia artikkeleita Suomen aloittamasta sotakaluston siirrosta itärajalle, kertoo Ilta-Sanomat.

Artikkelissa väitetään, että Suomi on siirtänyt jo kymmeniä raskaita panssariajoneuvoja itärajalleen. NewsFront-sivuston julkaisemassa artikkelissa on liitettynä todisteeksi video, jossa näkyy panssariajoneuvoja kuljettava juna.

Todellisuudessa Suomi ei siirrä panssarivaunuja itärajalle, vaan niitä on siirretty Porin prikaatin alueella parhaillaan meneillään olevaan sotaharjoitukseen. Kyse on Arrow-harjoituksesta, josta Puolustusvoimat on kertonut hyvissä ajoin etukäteen. Kansallisten joukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu joukkoja Britanniasta, Latviasta, Yhdysvalloista ja Virosta.

Valheellisia artikkeleita panssarivaunujen ja joukkojen siirroista ovat levittäneet myös useat muut propagandasivustot.

Puolustusvoimien massiivinen panssarivaunuletka tallentui kameraan ja aiheutti valheellisia väitteitä ulkomailla. Tämä video on kuvattu Tampereella. Video: MTV

Yle: Venäjä maalittaa suomalaismedioiden päätoimittajien some-tilejä

Yle puolestaan kertoo, että Venäjän trollitehdas on alkanut maalittaa suomalaisia kohteita. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja on julkaissut Telegram-sivustolla suomalaismedioiden päätoimittajien some-tilejä ja kehottanut välittämään niihin viestejä. Tällaisella toiminnalla tavoitellaan some-tilin tukkimista ja sen tavanomaisen käyttämisen vaikeuttamista.

Ulkoministeriön tiedottaja väittää niin ikään, että Venäjän edustajien haastattelut olisi kielletty läntisissä tiedotusvälineissä. Väite ei ole totta. Myös uutistoimisto Tass kertoo Venäjän ulkoministeriön näkemyksistä. Läntisen median toimitukset tekevät itsenäisiä julkaisupäätöksiään, eikä niiden sisältöjä sanella toimitusten ulkopuolelta. Venäjällä sen sijaan media on pitkälti Kremlin kontrollissa.

