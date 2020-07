Melbournen yliopiston luennoitsija Kylie Moore-Gilbert on ollut jo kaksi vuotta vankilassa Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Nyt hänet siirretään aavikkovankilaan, jossa on tunnetusti kehnot olot.

Iranissa kymmenen vuoden tuomiota vakoilusta suorittava brittiläis-australialainen nainen on siirretty pahamaineiseen aavikolla sijaitsevaan Qarchakin vankilaan.

Melbournen yliopiston luennoitsija Kylie Moore-Gilbert on ollut vankilassa syyskuusta 2018 lähtien. Moore-Gilbert on kieltänyt kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet.

Moore-Gilbert kertoi BBC:n mukaan vankilasta tammikuussa salakuljetetussa kirjeessä, että ei ole vakooja. Sen sijaan Iran oli tarjonnut hänelle paikkaa vakoojana, mutta hän oli torjunut tarjouksen.

Australian hallitus on ilmoittanut pitävänsä Irania vastuussa kansalaisensa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja etsivän kiireellisesti yhteyttä Moore-Gilberttiin, kertovat muun muassa BBC ja SBS.

– Tohtori Moore-Gilbertin tapaus on yksi Australian hallituksen tärkeimmistä prioriteeteista, myös virkamiehillemme Teheranin suurlähetystössä, Australian ulkoministeriö totesi tiistaina antamassaan lausunnossa.

Siirrosta Qarchakin vankilaan kertoivat ensin ihmisoikeusjärjestöt. Australian ulkoministeriö kertoi tiedotteessaan tiistaina, että Iran on vahvistanut tiedot.

Kertonut olevansa masentunut

Ennen siirtoa Qarchakin vankilaan Lähi-idän politiikan luennoitsija Moore-Gilbert oli hänen ystävänsä mukaan nukkunut kaksi vuotta lattialla Evinin vankilassa Teheranissa, kertoo BBC.

BBC:n mukaan Moore-Gilbert on ollut eristyssellissä ja useissa nälkälakoissa. Häntä on lyöty, koska hän yritti lohduttaa uusia vankeja kirjoittamalla heille viestejä vankilan seiniin ja lappuihin.

Moore-Gilbert sanoi puhuessaan puhelimessa vangitun ihmisoikeusjuristin Nasrin Sotoudehin aviomiehen Reza Khandanin kanssa, että tuntee olevansa masentunut ja pettynyt, kertoo BBC.

Toukokuussa Moore-Gilbertin perhe puolestaan antoi lausunnon, jonka mukaan heidän perheenjäsenensä on terve ja on kiistänyt tiedot, joiden mukaan hän on yrittänyt itsemurhaa ja häntä kidutetaan, kertoi SBS.

Brittiläis-australialaisen luennoitsijan elinolot tulevat siirron myötä luultavasti huonontumaan entisestään, sillä olot Qarchakin vankilassa ovat surkeat. BBC kertoo, että vankilassa on tarjolla hyvin vähän puhdasta vettä, siellä on kehnoa ruokaa ja osa vangeista on vaarallisia.