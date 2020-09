Mystify: Michael Hutchence

★★★★ INXS:in laulajasta Michael Hutchencesta kertova dokumentti on ilahduttavan poikkeuksellinen musiikkidokumentti. Kerrankin ei nähdä vain liutaa yhdentekeviä puhuvia päitä toistamassa samoja asioita.

Tässäkin on paljon haastateltavia, mutta he ovat kiinnostavia, kuten perheenjäseniä, managereita ja entisiä seurustelukumppaneita. Lisäksi toteutus on oivallinen: haastatelluista kuuluu vain heidän äänensä, ja kuvaus on itse asiaa: Hutchenceä ja bändiä.