Oulun hautausmaan vanhalla puolella on kesän ja syksyn aikana pyörinyt kävijöiden jaloissa jopa kymmeniä kesyjä oravia. Kuva: Linnea Ohtamaa

Oulun hautausmaalla on tehty useita havaintoja ja valituksia häiritsevän lähelle, jopa päälle käyvistä kesyistä oravista. Oravia on ollut normaalia enemmän vanhan kappelin läheisyydessä kesällä ja syksyllä.

Onko oravista haittaa Oulun hautausmaalla, mikä tilanne on tällä hetkellä, hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi Oulun seurakuntayhtymästä?

– Viime kesä oli poikkeuksellinen. Hautausmaalla oli paljon kävijöitä. Koska osa kävijöistä ruokki oravia, jaloissa saattoi pahimmillaan pyöriä kymmenenkin oravaa yhtä aikaa. Tilanne on nyt rauhoittunut. Oravia on yhä, mutta emme koe oravia ongelmaksi, vaan ilmiöksi, joka on aiheuttanut keskustelua.