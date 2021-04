Intiassa on kirjattu uusi ennätys päiväkohtaisissa koronaluvuissa, kun vuorokauden aikana raportoitiin lähes 116 000 uutta koronavirustartuntaa.

Asiantuntijoiden mukaan maan uuteen korona-aaltoon on vaikuttanut ihmisten välinpitämättömyys voimassaolevista suosituksista. Kun tartuntaluvuissa näkyi viime vuoden lopulla reilua laskua, intialaiset uskaltautuivat jälleen osallistumaan suurin joukoin erilaisiin tapahtumiin. Viime kuukausien aikana ihmiset ovat kokoontuneet suuriin uskonnollisiin ja poliittisiin kokoontumisiin sekä häihin ja krikettiotteluihin.

Intialaismedioissa on kerrottu, että sairaalat ovat jo alkaneet kuormittua koronatartuntojen lisääntyessä.

Tartuntojen lisääntyessä maassa on otettu voimaan myös uusia alueellisia rajoituksia. Esimerkiksi yölliset ulkonaliikkumiskiellot ovat voimassa pääkaupunki New Delhissä sekä suurkaupunki Mumbaissa.

Maan hallitus on kuitenkin vältellyt uuden kansallisen sulkutilan asettamista. Intiassa asetettiin viime vuoden maaliskuussa koronapandemian alussa yksi maailman tiukimmista sulkutiloista, joka aiheutti laajoja taloudellisia ja humaanisia ongelmia.

Intiassa on tähän mennessä annettu 90 miljoonaa koronarokoteannosta. Maan tavoitteena on antaa 300 miljoonaa rokotetta elokuuhun mennessä.

Intiassa on kirjattu yhteensä 12,8 miljoona koronavirustartuntaa sekä yli 166 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Määrällisesti tartuntoja on enemmän vain Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Brasiliassa terveydenhuolto äärirajoilla

Brasiliassa on kirjattu ensimmäistä kertaa yli 4 000 koronavirukseen liitettyä kuolemaa vuorokauden sisällä, kertoo maan terveysministeriö. Uhreja kirjattiin kaikkiaan 4 195 päivässä.

Kaikkiaan Brasiliassa arvioidaan kuolleen koronavirukseen liittyen liki 337 000 ihmistä. Uhrien määrässä mitattuna Brasilian edellä on vain Yhdysvallat yli 550 000 kuolleellaan. Brasilian terveydenhuoltojärjestelmä on venynyt äärirajoilleen kamppailussa uusinta virusaaltoa vastaan.

Valtionhallintoa on syytetty riittämättömistä toimista viruksen pysäyttämiseksi.

– Olemme kauhistuttavassa tilanteessa, emmekä näe tarpeellisia toimenpiteitä osavaltioiden tai liittovaltion hallituksilta, epidemiologi Ethel Maciel kertoo AFP:lle.

Macielin mukaan ainoa tapa hidastaa viruksen nopeaa leviämistä olisi tehokas maan sulkutila vähintään 20 päivän ajaksi.

Brasilian alati pahemmaksi äitynyt terveyskriisi on heikentänyt oikeistopopulistisen presidentti Jair Bolsonaron asemaa. Bolsonaro tunnetaan pitkän linjan koronankiistäjänä, joka on vähätellyt viruksen vaarallisuutta senkin jälkeen, kun sairasti itse taudin viime vuonna.

Bolsonaron hallitus on vaihtanut jo neljänteen terveysministeriinsä, ja viime viikolla Bolsonaro vaihtoi useita muitakin ministereitään sekä asevoimien komentajia.

212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on todettu keskimäärin 2 757 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa viimeisen viikon aikana. Uusien tartuntojen luku on maailman suurin. Myös suhteellisessa kuolleisuudessa Brasilian tilanne on maailman synkimpiä.