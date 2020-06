Intialainen puolisotilaallisten joukkojen jäsen vartioi tarkastuspistettä Ladakhiin johtavan tien alueella. Kuva: FAROOQ KHAN

Kiina ja Intia ovat ajautuneet syyttelemään toisiaan sen jälkeen, kun 20 intialaissotilasta kuoli yhteenotossa Kashmirissa.

Intia on syyttänyt Kiinaa viime viikolla tehdyn sopimuksen rikkomisesta. Sopimuksen mukaan maat kunnioittavat Galwanin laaksossa kulkevaa linjaa rajalinjaa, jossa maiden hallitsemien alueiden raja todellisuudessa menee. Joet, järvet ja lumiset vuorenhuiput tekevät rajan vaikeasti määriteltäväksi ja raja voi liikkua. Sotilaat ovat nokikkain useassa eri kohdissa.

Kiina puolestaan syytti Intiaa siitä, että sen asevoimat olisivat ylittäneet Rajan Kiinan puolelle.

Kahakassa kuoli ainakin 20 intialaista sotilasta. Intian mukaan myös Kiinalaissotilaita kuoli yhteenotossa, mutta Kiina ei ole vahvistanut kuolonuhreja.

Kumpikin osapuoli sanoo, ettei kyse ollut laukaustenvaihdosta, eikä yhtään laukausta ole ammuttu rajalla 40 vuoteen. On epäselvää, miten yhteenotto oli noin tuhoisa, jos siinä ei ammuttu.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että joidenkin tietojen mukaan tappelussa käytettiin mailoja ja kiviä. BBC kertoo intialaisten paikallismedioiden raportoineen, että intialaissotilaita piestiin kuoliaaksi.

Teiden rakentaminen lisäsi jännitteitä

Kiinalla ja Intialla on pitkään jatkunut rajakiista, joka on pysynyt pimennossa, koska uutta kerrottavaa ei ole ollut. 1960-luvun alussa Kiina ja Intia kävivät kuukauden kestäneen sodan, jonka Intia hävisi. Kiistasta on yritetty neuvotella ainakin kolme vuosikymmentä, mutta rajoista ei olla päästy sopuun.

Viime aikoina jännitteet ovat lisääntyneet. Intia on syyttänyt Kiinaa tuhansien sotilaiden tuomisesta Ladakhin alueella sijaitsevaan Galwanin laaksoon ja sanoo Kiinan miehittävän 38 000 neliökilometriä Intian maita. Jo toukokuussa kymmenet Intian ja Kiinan sotilaat ottivat rajalla yhteen sen jälkeen, kun Kiina yritti jatkaa rajalla olevaa tietä hallintakiistan kohteena olevan laakson läpi.

Intiakin on rakentanut alueelle uuden tien. Se johtaa asiantuntijoiden mukaan kauimmaiselle ja herkimmälle alueelle kiistellyllä rajalla, ja sen rakentaminen on suututtanut Kiinan.

Konfliktin sattuessa Intia voisi käyttää tietä sotilaiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen alueelle nopeasti.

Kashmirin erityisasema poistettiin

Intialla on myös rajakiista Kashmirissa Pakistanin kanssa. Maat ovat 1940-luvun jälkeen käyneet alueesta kolme sotaa, ja sekä Intia että Pakistan vaativat Kashmiria kokonaisuudessaan itselleen. Kumpikin tosin hallitsee vain puolta siitä.

Intian Kashmirissa on maan hallintoa vastustavaa kapinallisliikehdintää. Levottomuudet ovat jatkuneet yli 30 vuotta, ja niissä on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä.

Intia syyttää Pakistania separatistien tukemisesta ja levottomuuksien lietsomisesta. Pakistan on kiistänyt väitteet.

Levottomuuksia kiihdytti edelleen viime syksynä tehty lakimuutos, joka poisti Kashmirilta sen erityisaseman 70 vuoden jälkeen.

Puhelinlinjat ja internet katkaistiin alueelta ennen lakimuutosta. Julkiset kokoontumiset kiellettiin ja turistit ajettiin pois. Kymmeniätuhansia sotilaita tuli alueelle.

Levottomuuksien lisäksi Kashmirin erityisaseman poisto heikensi Intian ja Pakistanin välejä entisestään.