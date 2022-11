Yle Teema & Fem klo 22.45

Miksi ihmeessä sokea mies käyttää piilolaseja, ja kuinka hän voi kurkistella ikkunasta kadulle? Se on ensimmäinen monista yllätyksistä, joita Sriram Raghavanin kikkaileva jännärikomedia väläyttää. Paljastan asian tässä, koska se tulee vastaan ennen kuin elokuvan ensimmäinen vartti on kulunut loppuun.

Pianisti-laulaja Akash (Ayushmann Khurrana) tahtoo omista syistään tekeytyä sokeaksi. Kun muusikko osuu murhan jälkien todistajaksi, menevät nuotit sekaisin. Tapaukseen liittyy keski-ikäinen ex-filmitähti (Anil Dhawan), nuori kaunotar (Tabu) ja monta enemmän tai vähemmän huolella viritettyä vilppiä. Ohjaaja Raghavan jongleeraa niillä isolla innolla. Jos tunnet intialaisesta elokuvasta vain riemunkirjavien Bollywood-musikaalien verran, yllättää Surman sävel taatusti. Mieleen tulevat parhaimmillaan Alfred Hitchcock ja Pedro Almódovar. (Intia 2018)

Heist

Scott Mannin perusjännärissä Jeffrey Dean Morgan aikoo ryöstöllä rahoittaa tyttärensä hoitokulut. Robert De Niro tekee hukkaroolin kasinopomona. (USA 2015)

Rockin klassikkolevyt: Gil Scott–Heron

Yle Teema & Fem klo 21.55





The Revolution Will Not Be Televised (Vallankumousta ei televisioida), lauloi Gil Scott-Heron vuonna 1971 samannimisessä, uransa tunnetuimmassa kappaleessa. Kieltämättä myöhemmät vuodet ovat osoittaneet, että televisio voi olla hyvinkin tiiviisti paikalla, kun maailma mullistuu. Silti Pieces of A Man -albumin tiukka paketti asiaa ja asennetta on vaikuttanut laajasti muusikoihin -ja vaikuttaa yhä. Mainion dokumentin puhujia ovat Scott-Heronin lisäksi räppääjä Chuck D, jazzlaulaja Gregory Porter, kirjailija Bonnie Greer ja tärkeimpänä albumin toinen säveltäjä Brian Jackson. Hänen muistelunsa tuovat klassikkoalbumin lähelle. (Britannia 2021)