Antti Haatajan harvinaisessa susikuvassa on monta asiaa pielessä: Rajaus, valo, tarkennus. Kuva on kuitenkin arvokas siksi, että se on harvinainen kuva sudesta suomalaisessa luonnossa. Eläintä ei ole houkuteltu kuvaan esimerkiksi ruualla. Kuva: Antti Haataja

Kuvassa on susi. Se astelee kameraan oikealta ja sen vartalosta näkyy vain puolet. Kuva on herkullisella tavalla rosoinen: valaistus on nurinkurin, sillä susi on varjossa ja aurinko osuu itse kohteen sijaan maahan sen takana. Rajaus on vähän sinne päin, eikä susi – tai se osa eläimestä, joka on ehtinyt kuvaan – ole täydellisen tarkka.

Tällaisia kuvia tulee Instagramissa vastaan harvoin. Kuvan on ottanut valokuvaaja-tietokirjailija Antti Haataja, yksi harvoista suomalaisista luontokuvaajista, joka on onnistunut ottamaan kuvan sudesta luonnossa. Kuva taltioitui riistakameraan Kainuussa kesällä 2020 petoeläinten kulkureitillä.