Oulu

Insinööriopiskelija Elle Niemistö on kirjoittanut jätekeskuksen toiminnasta kertovan lastenkirjan yhdessä äitinsä Marjo Nygårdin kanssa. Kuva: Saara Kärki

Elle Niemistö on asunut Oulussa jo neljä vuotta, mutta puheessa kuuluu edelleen Pohjanmaan murre. Seinäjoelta hänet toi Ouluun fysiikkan opinnot, jotka ovat matkalla tosin vaihtuneet ympäristötekniikkaan.

– Olen aina ollut kiinnostunut ympäristöasioista. Tutustuin yliopistossa ympäristötekniikkaan ja siinä tuntui olevan kaikki minua kiinnostava. Ympäristötekniikan diplomi-insinöörinä voi työskennellä niin monenlaisissa tehtävissä, Niemistö kertoo.

Niemistö viimeisteli keväällä kandidaatintyönsä, jonka hän teki Kiertokaarelle kotitalouksien muovinkeräyskokeiluun liittyen.

Tämän kesän hän on teknisenä harjoittelijana Oulun Energian jätteiden lajittelulaitoksella. Niemistö toivookin pääsevänsä näkemään jätehuollosta kaikki mahdolliset puolet.

Häntä ei kauhistuta edes työhön kuuluvat yövuorot, vaikka niitä on kesän aikana sattunut hänelle vain muutamia.

Tietokirja lapsille

Uuden aluevaltauksen aiheeseen tuo Niemistöltä ilmestynyt Kaikki kiertoon -Siilin vihreä päivä –lastenkirja.

Siinä Siili ja hänen ystävänsä lähtevät kimppakyydillä jätekeskukseen ottamaan selvään mihin mikäkin kodinjäte kuuluu. Niemistö on tehnyt kirjan yhdessä kuvittaja, graafkko Marjo Nygårdin kanssa, joka on myös Niemistön äiti. Nygårdilta on aiemmin ilmestynyt lasten tietokirjatyyppinen Siilin puutarhassa –teos.

– Ajatuksemme lähti siitä, ettei pienille lapsille näyttänyt olevan aiheesta kirjaa. Minä olen luonut siihen faktapuolen ja kirjoittanut tietolaatikoiden asiat. Tosin, välillä äidiltä tai kustannustoimittajalta tuli kommenttia, että nyt on turhankin insinöörimäistä tekstiä, Niemistö nauraa.

Kirja on suunniteltu niin, että siitä on iloa eri ikäisille lapsille. Kuvituksessa on paljon yksityiskohtia, joten katseltavaa riitää.

Vanhemmille lapsille voi lukea tietolaatikoita yksityiskohtaisemmin ja pienemmille jättää pois niitä, mitkä eivät vielä jaksa kiinnostaa.

Kirja paneutuu jätehuoltoon ja jätekeskuksen toimintaan. Kirjassa riittääkin lukemista moneksi illaksi.

– Koska kirjamme on suunnattu lapsille, piti prosessin aikana opetella selittämään monimutkaiset asiat selkeästi ja yksinkertaisesti, Niemistö sanoo.

Mutkatonta yhteistyötä

Äidin ja tyttären yhteistyötä hän kehuu sujuvaksi ja rennoksi. Aikataulujen sopiminen oli helppoa ja Niemistö matkusti usein äidin luokse Seinäjoelle, jossa he saattoivat työskennellä.

Vaikka Niemistö teki kevään aikana kirjan lisäksi kandityötään, riitti aikaa kuitenkin kaikelle.

– Kandityö ja opinnot veivät paljon aikaa, mutta sain kirjalle hyvin aikataulutettua omat hetkensä, niin molempien tekeminen onnistui, Niemistö toteaa.

Tuoreen kirjailijan kesä kuluu töissä ja syksyllä jatkuvat opinnot. Loman puute ei kuitenkaan haittaa, sillä Niemistö pitää siitä mitä tekee.

– Kyllä teekkarin elämä on sellaista, että kaikki mikä on lomaa, ollaan töissä.

– Mutta ei se tosiaankaan haittaa, kun töissä on niin kivaa, Niemistö summaa.