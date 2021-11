Suomen itäraja sai kolmisen vuotta sitten valmistuneessa tarkistusmittauksessa hiukan lisää pituutta. Virallinen lukema on nyt 1343,6 kilometriä. Rajalla on rauhallista, on ollut sitten kevään 2016.

Tapahtumat Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ovat nyt nostaneet pöydälle Suomen itärajan riskialttiuden.