Kaikki on suhteellista. Jos maailmasta on sammutettu valot, voi pienikin inhimillinen tuikahdus lämmittää. Niitä hetkiä pitää John Hillcoatin ohjaamassa Cormac McCarthy -sovituksessa odottaa hartaasti, mutta kyllä ne sitten koskettavatkin. Jonkin tarkemmin määrittelemättömän suurtuhon on ihmiskunta saanut lopulta aikaiseksi. Autioissa, hedelmättömissä maisemissa raahustaa jokunen kovia kokenut hahmo ja kannibaaleiksi taantuneita kammotuksia. Viggo Mortensen ja Kodi Smit-McPhee ovat isä ja poika, jotka vaeltavat alakuloisesti kohti rannikkoa. Charlize Theron, Robert Duvall ja Guy Pearce liittyvät alakuloiseen vaellustarinaan. (USA 2009)

TV2 klo 21.00