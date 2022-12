Joulu on avannut Inga Söderin luovuutta omaan musiikkiin. Myös lumi on inspiroinut häntä lauluksi asti. Kuva: Pekka Peura

All around -laulajaksi itsensä nimeävä oululainen Inga Söder on tottunut pitämään yllä myös laajaa joululaulurepertoaaria.